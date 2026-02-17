Аеропорт Вільнюса закрили через метеозонди з білорусі
Київ • УНН
Аеропорт у Вільнюсі призупинив роботу через метеозонди з білорусі, що увійшли в його повітряний простір. Це вже понад десятий подібний інцидент з жовтня 2025 року.
У Вільнюсі закрили аеропорт через метеозонди з Білорусі, що увійшли у його повітряний простір. Про це повідомляє литовський центр кризового управління, передає УНН.
Деталі
Операції у Вільнюському аеропорту Литви були зупинені у вівторок ввечері через метеозонди з білорусі, що ввійшли в його повітряний простір.
Аеропорт, розташований приблизно за 30 кілометрів від білорусі, закривався понад 10 разів з початку жовтня 2025 року через подібні інциденти.
