18:24 • 3398 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 11761 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 18103 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 20245 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 20944 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21509 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 25942 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35133 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46588 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55022 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Аеропорт Вільнюса закрили через метеозонди з білорусі

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Аеропорт у Вільнюсі призупинив роботу через метеозонди з білорусі, що увійшли в його повітряний простір. Це вже понад десятий подібний інцидент з жовтня 2025 року.

Аеропорт Вільнюса закрили через метеозонди з білорусі

У Вільнюсі закрили аеропорт через метеозонди з Білорусі, що увійшли у його повітряний простір. Про це повідомляє литовський центр кризового управління, передає УНН.

Деталі

Операції у Вільнюському аеропорту Литви були зупинені у вівторок ввечері через метеозонди з білорусі, що ввійшли в його повітряний простір.

Аеропорт, розташований приблизно за 30 кілометрів від білорусі, закривався понад 10 разів з початку жовтня 2025 року через подібні інциденти.

У Литві хочуть дозволити збивати метеозонди на кордоні з росією та білоруссю01.10.24, 01:52 • 17379 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Білорусь
Вільнюс
Литва