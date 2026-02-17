Аэропорт Вильнюса закрыли из-за метеозондов из беларуси
Киев • УНН
Аэропорт в Вильнюсе приостановил работу из-за метеозондов из беларуси, вошедших в его воздушное пространство. Это уже более десятого подобного инцидента с октября 2025 года.
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за метеозондов из беларуси, вошедших в его воздушное пространство. Об этом сообщает литовский центр кризисного управления, передает УНН.
Детали
Операции в Вильнюсском аэропорту Литвы были остановлены во вторник вечером из-за метеозондов из беларуси, вошедших в его воздушное пространство.
Аэропорт, расположенный примерно в 30 километрах от беларуси, закрывался более 10 раз с начала октября 2025 года из-за подобных инцидентов.
