В Литве хотят разрешить сбивать метеозонды на границе с россией и беларусью

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что пограничникам могут быть предоставлены полномочия сбивать воздушные шары, с контрабандой, пересекающей границу Литвы из беларуси или россии. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Министр внутренних дел предложил меры по защите критической инфраструктуры, включая создание мобильных групп из сотрудников Службы общественной безопасности. Эти группы, по его мнению, могли бы дежурить возле таких объектов и иметь при себе оружие, включая пулеметы, для нейтрализации угроз.

"Пограничники должны иметь право стрелять в воздух", - заявил министр. Он также добавил, что сбивать объекты, такие как воздушные шары с контрабандой, не должно быть задачей военных. "Это вопрос борьбы с контрабандой, и в мирное время использование военными оружия является очень чувствительной темой", - подчеркнул он.

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Кащюнас подчеркнул, что если бы на воздушных шарах обнаружили взрывчатку, это изменило бы подход, но пока речь идет только о контрабанде. Он назвал ситуацию "серой зоной" и указал на необходимость поиска решений для борьбы с гибридными угрозами без привлечения армии.

Командующий СОГГЛ Рустам Любаев отметил, что пограничники не имеют ни оружия, ни полномочий для сбивания объектов, таких как воздушные шары, которые незаконно пересекают границу. Он уже обратился в МВД с просьбой изменить законодательство, чтобы пограничники могли применять огнестрельное оружие в таких случаях.

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