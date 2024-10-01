У Литві хочуть дозволити збивати метеозонди на кордоні з росією та білоруссю
Київ • УНН
Міністр оборони Литви пропонує надати прикордонникам право збивати повітряні кулі з контрабандою на кордоні з білоруссю та росією. Розглядаються заходи захисту критичної інфраструктури без залучення армії.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що прикордонникам можуть бути надані повноваження збивати повітряні кулі, з контрабандою, що перетинає кордон Литви з білорусі чи росії. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
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Міністр внутрішніх справ запропонував заходи щодо захисту критичної інфраструктури, включаючи створення мобільних груп зі співробітників Служби громадської безпеки. Ці групи, на його думку, могли б чергувати біля таких об'єктів і мати при собі зброю, включно з кулеметами, для нейтралізації загроз.
"Прикордонники повинні мати право стріляти у повітря", - заявив міністр. Він також додав, що збивати об'єкти, такі як повітряні кулі з контрабандою, не повинно бути завданням військових. "Це питання боротьби з контрабандою, і у мирний час використання військовими зброї є дуже чутливою темою", - наголосив він.
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Кащюнас підкреслив, що якби на повітряних кулях виявили вибухівку, це змінило б підхід, але наразі йдеться лише про контрабанду. Він назвав ситуацію "сірою зоною" і вказав на необхідність пошуку рішень для боротьби з гібридними погрозами без залучення армії.
Командувач СОГГЛ Рустам Любаєв зазначив, що прикордонники не мають ні зброї, ні повноважень для збивання об'єктів, таких як повітряні кулі, які незаконно перетинають кордон. Він уже звернувся до МВС із проханням змінити законодавство, щоб прикордонники могли застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках.
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