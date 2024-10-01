У Литві хочуть дозволити збивати метеозонди на кордоні з росією та білоруссю

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 16260 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

08:43 • 59782 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 108428 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 153091 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 215926 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 153439 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 133662 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126806 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 175454 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77056 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 90809 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 91208 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 91456 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 86194 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 75356 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 75356 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 215930 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 175454 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 207944 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 540396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 7559 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 22280 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 28669 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 48732 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 46981 перегляди
Актуальне
У Литві хочуть дозволити збивати метеозонди на кордоні з росією та білоруссю

У Литві хочуть дозволити збивати метеозонди на кордоні з росією та білоруссю

Київ • УНН

 • 17307 перегляди

Міністр оборони Литви пропонує надати прикордонникам право збивати повітряні кулі з контрабандою на кордоні з білоруссю та росією. Розглядаються заходи захисту критичної інфраструктури без залучення армії.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що прикордонникам можуть бути надані повноваження збивати повітряні кулі, з контрабандою, що перетинає кордон Литви з білорусі чи росії. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ запропонував заходи щодо захисту критичної інфраструктури, включаючи створення мобільних груп зі співробітників Служби громадської безпеки. Ці групи, на його думку, могли б чергувати біля таких об'єктів і мати при собі зброю, включно з кулеметами, для нейтралізації загроз.

"Прикордонники повинні мати право стріляти у повітря", - заявив міністр. Він також додав, що збивати об'єкти, такі як повітряні кулі з контрабандою, не повинно бути завданням військових. "Це питання боротьби з контрабандою, і у мирний час використання військовими зброї є дуже чутливою темою", - наголосив він.

Литва передала до МКС документи для відкриття справи проти лукашенка: деталі30.09.24, 19:52 • 19032 перегляди

Кащюнас підкреслив, що якби на повітряних кулях виявили вибухівку, це змінило б підхід, але наразі йдеться лише про контрабанду. Він назвав ситуацію "сірою зоною" і вказав на необхідність пошуку рішень для боротьби з гібридними погрозами без залучення армії.

Командувач СОГГЛ Рустам Любаєв зазначив, що прикордонники не мають ні зброї, ні повноважень для збивання об'єктів, таких як повітряні кулі, які незаконно перетинають кордон. Він уже звернувся до МВС із проханням змінити законодавство, щоб прикордонники могли застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках.

Литва заборонить поїздки до росії, білорусі та Китаю співробітникам спецслужб25.09.24, 04:05 • 32669 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
lytvaЛитва
kytaiКитай

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94