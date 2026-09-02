Адвокат бійця РДК Каплунова заявив, що СБУ поранили трьох військових ГУР

Адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що його підзахисного викрали 23 серпня. Під час слідчих дій в Києві 1 вересня сталася стрілянина, внаслідок якої є поранені працівники ГУР, один з яких перебуває у важкому стані, передає УНН.

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Як розповів Боровський, 23 серпня Степан Каплунов, військовослужбовець Головного управління розвідки, а саме Російського добровольчого корпусу, був "викрадений" працівниками СБУ.

"Чому я кажу "викрадений", а не "затриманий"? Тому що затримання передбачає складання протоколу затримання, тому що затримання передбачене Кримінальним процесуальним кодексом. Воно передбачає участь адвоката, перекладача, можливо, кому потрібно, і так далі. Відповідні процесуальні права, обрання запобіжного заходу - там, тримання під вартою або домашній арешт, або щось інше. Тут відбулося саме викрадення: людину просто заштовхали в автомобіль силою та відвезли в невідомому напрямку", - заявив Боровський.

За його словами, до 1 вересня не було відомо про те, де знаходиться Каплунов, а на запити в СБУ не відповідали.

"Відповідно, ми не знали, де він. Можливо, його викрали вороги, можливо, він уже був неживий в цей момент. Ми думали різні думки. В ніч з 1 на 2 вересня відбулося наступне: працівники Служби безпеки України приїхали на квартиру, в якій мешкав Степан Каплунов, і привезли його туди для того, щоб провести там невідкладний обшук, невідкладну слідчу дію - обшук в його присутності. Відповідно, на цій квартирі вже очікували працівники Головного управління розвідки", - додає адвокат.

Він зазначає, що перші групи, які приїхали на місце, були затримані, а біля під'їзду пролунали постріли близько 23:00 1 вересня.

За його словами, згодом на місце прибули представники ГУР, після чого виник словесний конфлікт. Вдалося врегулювати після домовленостей між представниками ГУР та СБУ: останні мали звільнити Каплунова та затриманих побратимів, а військовослужбовці ГУР - звільнити проїзд для автомобіля СБУ.

"Потиснувши руки, досягши мирних певних домовленостей, військовослужбовці ГУР в основній своїй масі почали роз'їжджатись додому", - зазначає адвокат.

Проте, як він зазначає, близько 8:30 2 вересня, коли підписували останній, зокрема огляду місця події, який складали майже всю ніч, представники силового блоку Служби безпеки України в балаклавах і зі зброєю почали "висмикувати" військових та тягнути до машини.

"На той час розклад сил був такий, що працівників СБУ було чоловік 30, а нас було до 10. Відповідно, наш гурт почав захищати своїх побратимів голими руками, там висмикуючи їх назад, відштовхуючи і так далі. Працівники Служби безпеки України відреагували агресивно, вони сказали "відійти всім" і відкрили вогонь спочатку - це був вогонь попереджувальний, а потім деякі працівники СБУ дозволили собі відкрити вогонь по людях. І вони тяжко поранили одного нашого побратима, тяжко поранили другого нашого побратима - за його життя ми просто тримаємо кулаки і молимося, він зараз бореться між життям і смертю і легко поранили третього нашого побратима", - заявляє адвокат.

Командир РДК Денис Капустін розповів, що у квартирі бійця РДК Каплунова, де СБУ проводила обшук, не виявили жодних підозрілих або компрометуючих предметів.

УНН звертався за коментарем до ГУР та СБУ щодо обставин подій, проте відповіді від відомств не отримав.

Нагадаємо

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України запобігли теракту фсб рф проти заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про викрадення якого повідомляли в РДК.

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони на напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інцидент зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони мають прокомунікувати відповідні структури.