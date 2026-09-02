Адвокат бійця РДК Каплунова заявив, що СБУ поранили трьох військових ГУР

$44.460.0751.540.10
ukenru
Ексклюзив
12:26 • 10997 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
12:20 • 12014 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують
10:36 • 12760 перегляди
У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу
Ексклюзив
10:20 • 18728 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
09:39 • 13507 перегляди
Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
09:19 • 12097 перегляди
Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку
Ексклюзив
2 вересня, 06:38 • 17548 перегляди
Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити
2 вересня, 05:00 • 32293 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo
2 вересня, 04:31 • 20297 перегляди
Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії
1 вересня, 20:41 • 33953 перегляди
Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.7м/с
44%
751мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Одесу: поранено вісьмох, серед них дитинаPhoto2 вересня, 04:23 • 10994 перегляди
ЗСУ за добу знищили 1 390 російських військових і майже 2 тисячі БпЛАPhoto2 вересня, 04:44 • 7422 перегляди
СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції2 вересня, 05:10 • 9816 перегляди
Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складівPhotoVideo2 вересня, 06:21 • 5782 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 18602 перегляди
Публікації
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
Ексклюзив
12:26 • 11006 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують12:20 • 12025 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
10:20 • 18734 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 18842 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo2 вересня, 05:00 • 32298 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Пишний
Кая Каллас
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Одеса
Іран
Крим
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 29764 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 26704 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 32831 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 30521 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 30550 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Адвокат бійця РДК Каплунова заявив, що СБУ поранили трьох військових ГУР

Київ • УНН

 • 2248 перегляди

Адвокат заявив, що співробітники СБУ "викрали" Степана Каплунова. Під час обшуку в Києві 1 вересня були поранені військові ГУР.

Адвокат бійця РДК Каплунова заявив, що СБУ поранили трьох військових ГУР

Адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що його підзахисного викрали 23 серпня. Під час слідчих дій в Києві 1 вересня сталася стрілянина, внаслідок якої є поранені працівники ГУР, один з яких перебуває у важкому стані, передає УНН

Деталі 

Як розповів Боровський, 23 серпня Степан Каплунов, військовослужбовець Головного управління розвідки, а саме Російського добровольчого корпусу, був "викрадений" працівниками СБУ. 

"Чому я кажу "викрадений", а не "затриманий"? Тому що затримання передбачає складання протоколу затримання, тому що затримання передбачене Кримінальним процесуальним кодексом. Воно передбачає участь адвоката, перекладача, можливо, кому потрібно, і так далі. Відповідні процесуальні права, обрання запобіжного заходу - там, тримання під вартою або домашній арешт, або щось інше. Тут відбулося саме викрадення: людину просто заштовхали в автомобіль силою та відвезли в невідомому напрямку", - заявив Боровський. 

За його словами, до 1 вересня не було відомо про те, де знаходиться Каплунов, а на запити в СБУ не відповідали. 

"Відповідно, ми не знали, де він. Можливо, його викрали вороги, можливо, він уже був неживий в цей момент. Ми думали різні думки. В ніч з 1 на 2 вересня відбулося наступне: працівники Служби безпеки України приїхали на квартиру, в якій мешкав Степан Каплунов, і привезли його туди для того, щоб провести там невідкладний обшук, невідкладну слідчу дію - обшук в його присутності. Відповідно, на цій квартирі вже очікували працівники Головного управління розвідки", - додає адвокат. 

Він зазначає, що перші групи, які приїхали на місце, були затримані, а біля під'їзду пролунали постріли близько 23:00 1 вересня. 

За його словами, згодом на місце прибули представники ГУР, після чого виник словесний конфлікт. Вдалося врегулювати після домовленостей між представниками ГУР та СБУ: останні мали звільнити Каплунова та затриманих побратимів, а військовослужбовці ГУР - звільнити проїзд для автомобіля СБУ.

"Потиснувши руки, досягши мирних певних домовленостей, військовослужбовці ГУР в основній своїй масі почали роз'їжджатись додому", - зазначає адвокат. 

Проте, як він зазначає, близько 8:30 2 вересня, коли підписували останній, зокрема огляду місця події, який складали майже всю ніч, представники силового блоку Служби безпеки України в балаклавах і зі зброєю почали "висмикувати" військових та тягнути до машини. 

"На той час розклад сил був такий, що працівників СБУ було чоловік 30, а нас було до 10. Відповідно, наш гурт почав захищати своїх побратимів голими руками, там висмикуючи їх назад, відштовхуючи і так далі. Працівники Служби безпеки України відреагували агресивно, вони сказали "відійти всім" і відкрили вогонь спочатку - це був вогонь попереджувальний, а потім деякі працівники СБУ дозволили собі відкрити вогонь по людях. І вони тяжко поранили одного нашого побратима, тяжко поранили другого нашого побратима - за його життя ми просто тримаємо кулаки і молимося, він зараз бореться між життям і смертю і легко поранили третього нашого побратима", - заявляє адвокат. 

Командир РДК Денис Капустін розповів, що у квартирі бійця РДК Каплунова, де СБУ проводила обшук, не виявили жодних підозрілих або компрометуючих предметів. 

УНН звертався за коментарем до ГУР та СБУ щодо обставин подій, проте відповіді від відомств не отримав. 

Нагадаємо 

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України запобігли теракту фсб рф проти заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про викрадення якого повідомляли в РДК. 

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони на напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інцидент зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони мають прокомунікувати відповідні структури. 

Павло Башинський

Кримінал
Теракт
Вибухи
Обшук
Війна в Україні
Сутички
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Київ