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Адвокат бойца РДК Каплунова заявил, что сотрудники СБУ ранили троих военнослужащих ГУР

Киев • УНН

 • 2068 просмотра

Адвокат заявил, что сотрудники СБУ "похитили" Степана Каплунова. Во время обыска в Киеве 1 сентября были ранены военнослужащие ГУР.

Адвокат бойца РДК Каплунова заявил, что сотрудники СБУ ранили троих военнослужащих ГУР

Адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что его подзащитного похитили 23 августа. Во время следственных действий в Киеве 1 сентября произошла стрельба, в результате которой были ранены сотрудники ГУР, один из которых находится в тяжелом состоянии, передает УНН

Детали

Как рассказал Боровский, 23 августа Степан Каплунов, военнослужащий Главного управления разведки, а именно Российского добровольческого корпуса, был "похищен" сотрудниками СБУ. 

"Почему я говорю "похищен", а не "задержан"? Потому что задержание предусматривает составление протокола задержания, поскольку задержание предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом. Оно предусматривает участие адвоката, переводчика, возможно, кого-то еще, и так далее. Соответствующие процессуальные права, избрание меры пресечения — там, содержание под стражей или домашний арест, или что-то другое. Здесь произошло именно похищение: человека просто силой затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении", — заявил Боровский. 

По его словам, до 1 сентября не было известно, где находится Каплунов, а на запросы в СБУ не отвечали. 

"Соответственно, мы не знали, где он. Возможно, его похитили враги, возможно, он уже был мертв в тот момент. Мы думали о разных вариантах. В ночь с 1 на 2 сентября произошло следующее: сотрудники Службы безопасности Украины приехали в квартиру, в которой проживал Степан Каплунов, и привезли его туда для того, чтобы провести там неотложный обыск, неотложное следственное действие — обыск в его присутствии. Соответственно, в этой квартире уже ожидали сотрудники Главного управления разведки", — добавляет адвокат. 

Он отмечает, что первые группы, приехавшие на место, были задержаны, а возле подъезда около 23:00 1 сентября раздались выстрелы. 

По его словам, впоследствии на место прибыли представители ГУР, после чего возник словесный конфликт. Удалось урегулировать ситуацию после договоренностей между представителями ГУР и СБУ: последние должны были освободить Каплунова и задержанных побратимов, а военнослужащие ГУР — освободить проезд для автомобиля СБУ.

"Пожав руки, достигнув определенных мирных договоренностей, военнослужащие ГУР в основной своей массе начали разъезжаться по домам", — отмечает адвокат. 

Однако, как он отмечает, около 8:30 2 сентября, когда подписывали последний документ, в частности протокол осмотра места происшествия, который составляли почти всю ночь, представители силового блока Службы безопасности Украины в балаклавах и с оружием начали "вытаскивать" военнослужащих и тащить их к машине. 

"На тот момент соотношение сил было таким, что сотрудников СБУ было около 30 человек, а нас было до 10. Соответственно, наша группа начала защищать своих побратимов голыми руками, вытаскивая их обратно, отталкивая и так далее. Сотрудники Службы безопасности Украины отреагировали агрессивно, они сказали "всем отойти" и открыли огонь сначала — это был предупредительный огонь, а затем некоторые сотрудники СБУ позволили себе открыть огонь по людям. И они тяжело ранили одного нашего побратима, тяжело ранили второго нашего побратима — за его жизнь мы просто держим кулаки и молимся, он сейчас борется между жизнью и смертью, — и легко ранили третьего нашего побратима", — заявляет адвокат. 

Командир РДК Денис Капустин рассказал, что в квартире бойца РДК Каплунова, где СБУ проводила обыск, не обнаружили никаких подозрительных или компрометирующих предметов. 

УНН обращалось за комментарием к ГУР и СБУ относительно обстоятельств событий, однако ответа от ведомств не получило. 

Напомним 

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины предотвратили теракт ФСБ РФ против заместителя командира по боевой работе Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова, о похищении которого сообщали в РДК. 

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после сорванного теракта.

А позднее в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по статье об угрозе и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что инцидент со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны должны прокомментировать соответствующие структуры. 

Павел Башинский

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