Адмірал США: Стратегічне стримування може виявитися неспроможним через РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Концепція стратегічного стримування може виявитися неспроможною в умовах швидкого зростання загроз з боку Китаю і Росії. Таку думку висловив глава Стратегічного командування (Стратком) Збройних сил США адмірал Чарльз Річард, виступаючи на симпозіумі з космічної та протиракетної оборони в Хантсвіллі (штат Алабама). Його слова наводить в четвер, 12 серпня, пресслужба Пентагону, передає УНН.
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За словами Річарда, відповіддю може стати “інтегроване стримування” у всіх областях — як традиційних, так і в ядерній сфері — у взаємодії з союзниками і партнерами Вашингтона.
Адмірал заявив, що, прагнучи зміцнити статус великої держави, Росія використовує широкий спектр можливостей, які перебувають нижче конфліктного потенціалу, включаючи кібернетичні засоби і примус інших країн, що фінансується на рівні держави.
Адмірал: РФ працює над розширенням можливостей доставки боєголовок
Росія проводить модернізацію своїх звичайних і стратегічних сил, провівши рекапіталізацію 80 відсотків ядерного потенціалу, включаючи розширення можливостей доставки боєголовок, вказав Чарльз Річард.
Крім того, за його словами, РФ — поряд з Китаєм — вкладає значні кошти в розробку гіперзвукової зброї і низки інших ракет.
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КНР, за оцінками Страткома, також швидко удосконалює свої стратегічні ядерні можливості, зміцнює ракетні сили, включаючи взяття на озброєння численних ракет з головними частинами індивідуального наведення.
США повинні інвестувати в захист ядерних сил від кібератак
Вашингтон повинен відповісти шляхом модернізації не тільки своєї ядерної тріади, але і за допомогою інвестицій в систему управління ядерними силами, захищену від кібератак, підкреслив адмірал Річард.
В кінці липня США і РФ відновили діалог про стратегічної стабільності і контролю над ядерними озброєннями. Це сталося після зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена, яка відбулася в Женеві 16 червня.