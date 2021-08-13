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Адмірал США: Стратегічне стримування може виявитися неспроможним через РФ

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Концепція стратегічного стримування може виявитися неспроможною в умовах швидкого зростання загроз з боку Китаю і Росії. Таку думку висловив глава Стратегічного командування (Стратком) Збройних сил США адмірал Чарльз Річард, виступаючи на симпозіумі з космічної та протиракетної оборони в Хантсвіллі (штат Алабама). Його слова наводить в четвер, 12 серпня, пресслужба Пентагону, передає УНН.

Деталі

За словами Річарда, відповіддю може стати “інтегроване стримування” у всіх областях — як традиційних, так і в ядерній сфері — у взаємодії з союзниками і партнерами Вашингтона.

Адмірал заявив, що, прагнучи зміцнити статус великої держави, Росія використовує широкий спектр можливостей, які перебувають нижче конфліктного потенціалу, включаючи кібернетичні засоби і примус інших країн, що фінансується на рівні держави.

Адмірал: РФ працює над розширенням можливостей доставки боєголовок

Росія проводить модернізацію своїх звичайних і стратегічних сил, провівши рекапіталізацію 80 відсотків ядерного потенціалу, включаючи розширення можливостей доставки боєголовок, вказав Чарльз Річард.

Крім того, за його словами, РФ — поряд з Китаєм — вкладає значні кошти в розробку гіперзвукової зброї і низки інших ракет.

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КНР, за оцінками Страткома, також швидко удосконалює свої стратегічні ядерні можливості, зміцнює ракетні сили, включаючи взяття на озброєння численних ракет з головними частинами індивідуального наведення.

США повинні інвестувати в захист ядерних сил від кібератак

Вашингтон повинен відповісти шляхом модернізації не тільки своєї ядерної тріади, але і за допомогою інвестицій в систему управління ядерними силами, захищену від кібератак, підкреслив адмірал Річард.

В кінці липня США і РФ відновили діалог про стратегічної стабільності і контролю над ядерними озброєннями. Це сталося після зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена, яка відбулася в Женеві 16 червня.

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