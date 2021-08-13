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Адмирал США: Стратегическое сдерживание может оказаться несостоятельным из-за РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Концепция стратегического сдерживания может оказаться неспособной в условиях быстрого роста угроз со стороны Китая и России. Такое мнение высказал глава Стратегического командования (Стратком) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама). Его слова приводит в четверг, 12 августа, пресс служба Пентагона, передает УНН.

Детали

По словам Ричарда, ответом может стать “интегрированное сдерживания” во всех областях — как традиционных, так и в ядерной сфере — во взаимодействии с союзниками и партнерами Вашингтона.

Адмирал заявил, что, стремясь укрепить статус великой державы, Россия использует широкий спектр возможностей, которые находятся ниже конфликтного потенциала, включая кибернетические средства и принуждение других стран финансируется на уровне государства.

Адмирал: РФ работает над расширением возможностей доставки боеголовок

Россия проводит модернизацию своих обычных и стратегических сил, проведя рекапитализацию 80 процентов ядерного потенциала, включая расширение возможностей доставки боеголовок, указал Чарльз Ричард.

Кроме того, по его словам, РФ — рядом с Китаем — вкладывает значительные средства в разработку гиперзвуковой оружия и ряда других ракет.

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КНР, по оценкам Страткома, также быстро совершенствует свои стратегические ядерные возможности, укрепляет ракетные силы, включая взятие на вооружение многочисленных ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

США должны инвестировать в защиту ядерных сил от кибератак

Вашингтон должен ответить модернизации не только своей ядерной триады, но и с помощью инвестиций в систему управления ядерными силами, защищенную от кибератак, подчеркнул адмирал Ричард.

В конце июля США и РФ возобновили диалог о стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями. Это произошло после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся в Женеве 16 июня.

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