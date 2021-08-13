ЦРУ має намір створити спеціальний центр для стеження за Китаєм

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За його відомостями, новий центр буде виділено з більш масштабного відділення, що відповідає за Східну Азію і Тихоокеанський регіон. Такий захід дозволить забезпечити новому утворенню достатню кількість фахівців, фінансування і увагу чиновників до питань, пов’язаних з Китаєм. Як зазначає агентство, в даний час аналогічні центри займаються Близьким Сходом, контррозвідкою і антитерористичною діяльністю.

У липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Китай є головним “геополітичним викликом” для Сполучених Штатів в цьому столітті.

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