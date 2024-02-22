Адміністрація Києва попереджає про підвищення рівня води, але підтоплень в столиці не очікується
Київ • УНН
Через скидання води з Київського водосховища Київська міська військова адміністрація попередила про можливі різкі коливання рівня Дніпра в столиці з досягненням початкових відміток паводку, але надзвичайних підтоплень не очікується.
Внаслідок скидів води з Київського водосховища існує ймовірність різких коливань рівнів води у річці Дніпро.
Про це попереджає Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
22-27 лютого, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на р. Дніпро у м. Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій (І рівень небезпеки – жовтий)
Згідно з офіційною інформацією, аварійних підтоплень по місту Києву не очікується.
Але у разі виникнення потенційних надзвичайних ситуацій, органи управління та сил цивільного захисту міста готові до запобігання та ліквідації наслідків.
Відповідні плани та напрацювання розроблені заздалегідь.
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