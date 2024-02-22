Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается

москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International

Amnesty International подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине с момента ее военного вторжения в 2014 году, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, исчезновения, казни, пытки, произвольные аресты, принудительное перемещение и жестокое обращение с заключенными.