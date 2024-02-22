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Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается

Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:08  •  5186 просмотра

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Из-за сброса воды из Киевского водохранилища Киевская городская военная администрация предупредила о возможных резких колебаниях уровня Днепра в столице с достижением начальных отметок паводка, но чрезвычайных подтоплений не ожидается.

Вследствие сбросов воды из Киевского водохранилища существует вероятность резких колебаний уровней воды в реке Днепр.

Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

22-27 февраля, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в г. Киеве возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий (І уровень опасности - желтый)

 - информирует ведомство.

Согласно официальной информации, аварийных подтоплений по городу Киеву не ожидается.

Но в случае возникновения потенциальных чрезвычайных ситуаций, органы управления и сил гражданской защиты города готовы к предотвращению и ликвидации последствий.

Соответствующие планы и наработки разработаны заранее.

Напомним,

Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.

Власти полностью восстановят жилые дома в Киеве, которые были серьезно повреждены в результате российского ракетного обстрела 7 февраля.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
dneprДнепр
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Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается

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