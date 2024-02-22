Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается
Киев • УНН
Из-за сброса воды из Киевского водохранилища Киевская городская военная администрация предупредила о возможных резких колебаниях уровня Днепра в столице с достижением начальных отметок паводка, но чрезвычайных подтоплений не ожидается.
Вследствие сбросов воды из Киевского водохранилища существует вероятность резких колебаний уровней воды в реке Днепр.
Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
22-27 февраля, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в г. Киеве возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий (І уровень опасности - желтый)
Согласно официальной информации, аварийных подтоплений по городу Киеву не ожидается.
Но в случае возникновения потенциальных чрезвычайных ситуаций, органы управления и сил гражданской защиты города готовы к предотвращению и ликвидации последствий.
Соответствующие планы и наработки разработаны заранее.
Напомним,
Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.
Власти полностью восстановят жилые дома в Киеве, которые были серьезно повреждены в результате российского ракетного обстрела 7 февраля.
Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается
Из-за сброса воды из Киевского водохранилища Киевская городская военная администрация предупредила о возможных резких колебаниях уровня Днепра в столице с достижением начальных отметок паводка, но чрезвычайных подтоплений не ожидается.
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