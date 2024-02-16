Київ відновить житлові будники, які постраждали від ракетної атаки 7 лютого - КМДА
Київ • УНН
Влада повністю відновить житлові будинки в Києві, які були серйозно пошкоджені внаслідок російського ракетного обстрілу 7 лютого.
Влада повністю відновить житлові будинки, які значно постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого. Про це заявив заступник міського голови Києва Вячеслав Непоп, повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Непоп зустрівся з власниками пошкоджених осель та пообіцяв, що їхні будинки будуть повністю відновлені.
Київ, в особі КП "Житлоінвестбуд-УКБ", повністю відновить будинки на вул. Заболотного, 60 та 62, які значно постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого
За словами заступника голови КМДА, загалом під час ракетної атаки 7 лютого в Голосіївському районі пошкодження отримав 31 будинок. Загальна площа пошкоджених віконних і балконних конструкцій – орієнтовно 3000 кв. м.
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Працівники КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" закрили віконні та балконі отвори плитами ОСБ та плівкою загальною площею – 2700 кв. м.
Вже 9 лютого, на другий день після трагедії, був готовий висновок попередньої експертизи. Виявлені дефекти можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій. Наразі необхідно провести детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проєкт відновлення будинків
Доповнення
У КМДА додають, що власники помешкань у будинках, які не зазнали конструктивного ушкодження, можуть отримати компенсацію на суму до 350 тисяч гривень від держави.
Для цього потрібно:
- подати повідомлення про пошкоджене майно в мобільному застосунку або на порталі Дія;
- відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок «єВідновлення». Таку картку можна отримати в банках «ПриватБанк», «Монобанк», «А банк», «Sense Банк», «Пумб»;
- подати заявку на виплату через Дія, яку розгляне Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти, утворена розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 15.05.2023 № 257;
- дозволити огляд майна для складання акту обстеження, після чого Комісія визначить розмір компенсації за пошкоджене майно;
- дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;
- отримати гроші на картку;
- подати звіт про використані кошти.
Отримані на спеціальну карту кошти можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми "єВідновлення". Витратити кошти треба протягом 12 місяців після їхнього отримання, інакше вони повернуться до державного бюджету
Проте, якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тисяч гривень, її буде розділено на дві частини. Під час першої виплати ви отримаєте 70% суми, решту – під час другої.
Щоб отримати другу частину, необхідно подати звіт про проміжні результати та куплені матеріали в застосунку Дія
Нагадаємо
Під час масованої ракетної атаки 7 лютого українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для задання ударів по об'єктах на території України.