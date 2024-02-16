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Київ відновить житлові будники, які постраждали від ракетної атаки 7 лютого - КМДА

Київ відновить житлові будники, які постраждали від ракетної атаки 7 лютого - КМДА

Київ • УНН

 • 100172 перегляди

Влада повністю відновить житлові будинки в Києві, які були серйозно пошкоджені внаслідок російського ракетного обстрілу 7 лютого.

Влада повністю відновить житлові будинки, які значно постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого. Про це заявив заступник міського голови Києва Вячеслав Непоп, повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що Непоп зустрівся  з власниками пошкоджених осель та пообіцяв, що їхні будинки будуть повністю відновлені.

Київ, в особі КП "Житлоінвестбуд-УКБ", повністю відновить будинки на вул. Заболотного, 60 та 62, які значно постраждали від ракетної атаки росіян 7 лютого

- резюмували в КМДА.

За словами заступника голови КМДА, загалом під час ракетної атаки 7 лютого в Голосіївському районі пошкодження отримав 31 будинок. Загальна площа пошкоджених віконних і балконних конструкцій – орієнтовно 3000 кв. м.

Ранкова атака росіян на Київ: Боррель оглянув пошкоджену росіянами багатоповерхівку07.02.24, 19:43 • 30783 перегляди

Працівники КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" закрили віконні та балконі отвори плитами ОСБ та плівкою загальною площею – 2700 кв. м.

Вже 9 лютого, на другий день після трагедії, був готовий висновок попередньої експертизи. Виявлені дефекти можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій. Наразі необхідно провести детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проєкт відновлення будинків

- резюмував заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Доповнення

У КМДА додають, що власники помешкань у будинках, які не зазнали конструктивного ушкодження, можуть отримати компенсацію на суму до 350 тисяч гривень від держави.

Для цього потрібно:

  • подати повідомлення про пошкоджене майно в мобільному застосунку або на порталі Дія;
  • відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок «єВідновлення». Таку картку можна отримати в банках «ПриватБанк», «Монобанк», «А банк», «Sense Банк», «Пумб»;
  • подати заявку на виплату через Дія, яку розгляне Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти, утворена розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 15.05.2023 № 257;
  • дозволити огляд майна для складання акту обстеження, після чого Комісія визначить розмір компенсації за пошкоджене майно;
  • дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;
  • отримати гроші на картку;
  • подати звіт про використані кошти.

Отримані на спеціальну карту кошти можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми "єВідновлення". Витратити кошти треба протягом 12 місяців після їхнього отримання, інакше вони повернуться до державного бюджету

- наголосили в КМДА.

Проте, якщо Комісія призначить державну виплату від 200 тисяч гривень, її буде розділено на дві частини. Під час першої виплати ви отримаєте 70% суми, решту – під час другої.

Щоб отримати другу частину, необхідно подати звіт про проміжні результати та куплені матеріали в застосунку Дія

Нагадаємо

Під час масованої ракетної атаки 7 лютого українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для задання ударів по об'єктах на території України.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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