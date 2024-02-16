Киев восстановит жилые дома, пострадавшие от ракетной атаки 7 февраля - КГГА

Власти полностью восстановят жилые дома, которые значительно пострадали от ракетной атаки россиян 7 февраля. Об этом заявил заместитель городского головы Киева Вячеслав Непоп, сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Непоп встретился с владельцами поврежденных домов и пообещал, что их дома будут полностью восстановлены.

Киев, в лице КП "Житлоинвестбуд-УКБ", полностью восстановит дома на ул. Заболотного, 60 и 62, которые значительно пострадали от ракетной атаки россиян 7 февраля - резюмировали в КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА, всего во время ракетной атаки 7 февраля в Голосеевском районе повреждения получил 31 дом. Общая площадь поврежденных оконных и балконных конструкций - ориентировочно 3000 кв. м.

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Работники КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района г. Киева" закрыли оконные и балконные проемы плитами ОСБ и пленкой общей площадью - 2700 кв. м.

Уже 9 февраля, на второй день после трагедии, было готово заключение предварительной экспертизы. Выявленные дефекты могут снижать прочность, устойчивость и жесткость строительных конструкций. Сейчас необходимо провести детальное обследование, по результатам которого оперативно разработают проект восстановления домов - резюмировал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Дополнение

В КГГА добавляют, что владельцы помещений в домах, которые не получили конструктивного повреждения, могут получить компенсацию на сумму до 350 тысяч гривен от государства.

Для этого нужно:

подать сообщение о поврежденном имуществе в мобильном приложении или на портале Дія;

открыть в одном из банков-партнеров специальный счет "еВідновлення". Такую карту можно получить в банках "ПриватБанк", "Монобанк", "А банк", "Sense Банк", "Пумб";

подать заявку на выплату через Дія, которую рассмотрит Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты, образованная распоряжением Киевской городской военной администрации от 15.05.2023 № 257;

разрешить осмотр имущества для составления акта обследования, после чего Комиссия определит размер компенсации за поврежденное имущество;

дождаться внесения решения в Реестр поврежденного и разрушенного имущества;

получить деньги на карточку;

подать отчет об использованных средствах.

Полученные на специальную карту средства можно потратить на строительные материалы или ремонтные услуги подрядчиков, которые являются участниками государственной программы "еВідновлення". Потратить средства надо в течение 12 месяцев после их получения, иначе они вернутся в государственный бюджет - отметили в КГГА.

Однако, если Комиссия назначит государственную выплату от 200 тысяч гривен, она будет разделена на две части. Во время первой выплаты вы получите 70% суммы, остальное - во время второй.

Чтобы получить вторую часть, необходимо подать отчет о промежуточных результатах и купленных материалах в приложении Дія

Напомним

Во время массированной ракетной атаки 7 февраля украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.