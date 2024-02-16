Киев восстановит жилые дома, пострадавшие от ракетной атаки 7 февраля - КГГА
Власти полностью восстановят жилые дома в Киеве, которые были серьезно повреждены в результате российского ракетного обстрела 7 февраля.
В россии заявили о смерти Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в россии.
Германия и Украина заключили соглашение о безопасности: его подписали Шольц и Зеленский
Германия и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности с целью предоставления долгосрочной поддержки Украине в ее защите от российской военной агрессии.
Украинские пилоты способны легко овладеть французскими Mirage 2000 - Буданов
Украинские пилоты могут легко освоить французские истребители Mirage 2000 благодаря большому опыту боевых действий против российских войск, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.
Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год
Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.
Министр МВД Клименко встретился с пограничниками, которые воюют на Авдеевском направлении
Министр внутренних дел Клименко посетил Авдеевское направление и вручил награды пограничникам, которые несут службу на сложном участке.
Американские сенаторы будут давить на Венгрию относительно членства Швеции в НАТО
Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию в воскресенье, чтобы убедить ее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку Венгрия пока является единственной страной, которая не ратифицировала вступление Швеции в альянс.
Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии
Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Шольцем. Обсудят дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической, финансовой и безопасностной сферах, а также сотрудничество между странами и путь Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара
Седьмой этап проекта "Відновись" Благотворительного фонда Вадима Столара прошел в одном из отелей Закарпатской области.
"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе
Вице-премьер-министр Украины выразила уверенность, что американская помощь Украине продолжится, поскольку поддержка демократии во всем мире соответствует суверенным интересам Америки, хотя финансирование и сталкивается с политической борьбой.