97 зі 115 російських дронів за ніч знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Вночі 27 вересня росія атакувала Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Сили оборони України збили/подавили 97 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
росія вночі запустила по Україні 115 дронів, 97 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 вересня (із 21.00 26 вересня) ворог атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 70 із них - шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, атака триває. "На півночі нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" - зазначили у ПС ЗСУ.
росіяни атакували залізницю на Одещині: рух поїздів уже відновлено, відставання від графіка скорочують27.09.25, 09:24 • 530 переглядiв