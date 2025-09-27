$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 34651 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 66824 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 28681 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 28279 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 28887 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 23858 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 43336 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 46459 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49543 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29819 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
97 зі 115 російських дронів за ніч знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Вночі 27 вересня росія атакувала Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Сили оборони України збили/подавили 97 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

97 зі 115 російських дронів за ніч знешкоджено над Україною

росія вночі запустила по Україні 115 дронів, 97 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 вересня (із 21.00 26 вересня) ворог атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 70 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережі.

"Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, атака триває. "На півночі нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" - зазначили у ПС ЗСУ.

росіяни атакували залізницю на Одещині: рух поїздів уже відновлено, відставання від графіка скорочують27.09.25, 09:24 • 530 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна