97 из 115 российских дронов за ночь обезврежены над Украиной

россия ночью запустила по Украине 115 дронов, 97 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 сентября (с 21.00 26 сентября) враг атаковал 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, более 70 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсети.

"Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Как указано, атака продолжается. "На севере новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" - отметили в ВС ВСУ.

россияне атаковали железную дорогу в Одесской области: движение поездов уже восстановлено, отставание от графика сокращают