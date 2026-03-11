85% пального Україна імпортує - Кириленко пояснив причини зростання цін

Понад 85% світлих нафтопродуктів, які споживає Україна, імпортуються з-за кордону, що безпосередньо впливає на формування цін на пальне. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, передає УНН.

За його словами, ключовим фактором залежності українського ринку пального від зовнішніх умов стало зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні.

Кириленко зазначив, що нині майже весь ринок пального залежить від імпорту.

Починаючи з минулого року, після зупинення найбільшого, по суті єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти – понад 85% – залежать від імпорту - сказав він.

Голова АМКУ наголосив, що комітет не виправдовує діяльність операторів АЗС, але зобов’язаний об’єктивно оцінювати ситуацію на ринку.

Щоб не виглядало, що голова комітету адвокатує діяльність АЗС, я об’єктивно і виважено доводжу ту інформацію, яка була з’ясована. Саме тому і було розпочато розслідування - підкреслив Кириленко.

Він додав, що комітет використовує офіційні дані європейських інституцій і інформацію, отриману безпосередньо від учасників ринку.

Антимонопольний комітет України оперує даними, які беруться з офіційних джерел Європейської комісії і з відповідей, які отримуються на наші вимоги від учасників ринку - пояснив він.

