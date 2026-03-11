85% пального Україна імпортує - Кириленко пояснив причини зростання цін
Київ • УНН
Голова АМКУ Кириленко заявив про залежність цін від імпорту після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу. Комітет проводить ринкове розслідування.
Понад 85% світлих нафтопродуктів, які споживає Україна, імпортуються з-за кордону, що безпосередньо впливає на формування цін на пальне. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, передає УНН.
Деталі
За його словами, ключовим фактором залежності українського ринку пального від зовнішніх умов стало зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні.
Кириленко зазначив, що нині майже весь ринок пального залежить від імпорту.
Починаючи з минулого року, після зупинення найбільшого, по суті єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти – понад 85% – залежать від імпорту
Голова АМКУ наголосив, що комітет не виправдовує діяльність операторів АЗС, але зобов’язаний об’єктивно оцінювати ситуацію на ринку.
Щоб не виглядало, що голова комітету адвокатує діяльність АЗС, я об’єктивно і виважено доводжу ту інформацію, яка була з’ясована. Саме тому і було розпочато розслідування
Він додав, що комітет використовує офіційні дані європейських інституцій і інформацію, отриману безпосередньо від учасників ринку.
Антимонопольний комітет України оперує даними, які беруться з офіційних джерел Європейської комісії і з відповідей, які отримуються на наші вимоги від учасників ринку
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні07.03.26, 12:22 • 46425 переглядiв