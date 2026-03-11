$43.860.0351.040.33
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
85% пального Україна імпортує - Кириленко пояснив причини зростання цін

Київ • УНН

Голова АМКУ Кириленко заявив про залежність цін від імпорту після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу. Комітет проводить ринкове розслідування.

85% пального Україна імпортує - Кириленко пояснив причини зростання цін

Понад 85% світлих нафтопродуктів, які споживає Україна, імпортуються з-за кордону, що безпосередньо впливає на формування цін на пальне. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, ключовим фактором залежності українського ринку пального від зовнішніх умов стало зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні.

Кириленко зазначив, що нині майже весь ринок пального залежить від імпорту.

Починаючи з минулого року, після зупинення найбільшого, по суті єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, майже всі світлі нафтопродукти – понад 85% – залежать від імпорту

- сказав він.

Голова АМКУ наголосив, що комітет не виправдовує діяльність операторів АЗС, але зобов’язаний об’єктивно оцінювати ситуацію на ринку.

Щоб не виглядало, що голова комітету адвокатує діяльність АЗС, я об’єктивно і виважено доводжу ту інформацію, яка була з’ясована. Саме тому і було розпочато розслідування

- підкреслив Кириленко.

Він додав, що комітет використовує офіційні дані європейських інституцій і інформацію, отриману безпосередньо від учасників ринку.

Антимонопольний комітет України оперує даними, які беруться з офіційних джерел Європейської комісії і з відповідей, які отримуються на наші вимоги від учасників ринку

- пояснив він.

