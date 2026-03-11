$43.860.0351.040.33
85% горючего Украина импортирует - Кириленко объяснил причины роста цен

Киев • УНН

 1154 просмотра

Глава АМКУ Кириленко заявил о зависимости цен от импорта после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода. Комитет проводит рыночное расследование.

85% горючего Украина импортирует - Кириленко объяснил причины роста цен

Более 85% светлых нефтепродуктов, потребляемых Украиной, импортируются из-за границы, что напрямую влияет на формирование цен на топливо. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, передает УНН.

Подробности

По его словам, ключевым фактором зависимости украинского рынка топлива от внешних условий стала остановка крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине.

Кириленко отметил, что сейчас почти весь рынок топлива зависит от импорта.

Начиная с прошлого года, после остановки крупнейшего, по сути единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине, почти все светлые нефтепродукты – более 85% – зависят от импорта

- сказал он.

Глава АМКУ подчеркнул, что комитет не оправдывает деятельность операторов АЗС, но обязан объективно оценивать ситуацию на рынке.

Чтобы не выглядело, что глава комитета адвокатирует деятельность АЗС, я объективно и взвешенно доношу ту информацию, которая была выяснена. Именно поэтому и было начато расследование

- подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что комитет использует официальные данные европейских институтов и информацию, полученную непосредственно от участников рынка.

Антимонопольный комитет Украины оперирует данными, которые берутся из официальных источников Европейской комиссии и из ответов, которые получаются на наши требования от участников рынка

- пояснил он.

Андрей Тимощенков

Украина