80 бойових зіткнень на фронті: окупанти здійснили 30 спроб прориву на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 80 бойових зіткнень, з яких 30 спроб окупантів потіснити українських захисників відбулися на Покровському напрямку. Загалом ворог завдав шість авіаударів та здійснив 110 обстрілів.

80 бойових зіткнень на фронті: окупанти здійснили 30 спроб прориву на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксовано 80 бойових зіткнень. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, п’ять атак ворога наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також противник завдав шість авіаударів, скинув 15 КАБів, здійснив 110 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та Довгенького, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставок. Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися у бік Дронівки, атаку відбито.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Ступочок та Олександро-Шультиного, один бій досі триває.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник вісім разів намагався йти вперед у районах Плещіївки, Клебан-Бику, Яблунівки та Полтавки, три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили 28 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник 13 разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка. На даний час чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку захисники відбили три атаки противника в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожа авіація завдала авіаударів по Козацькому та Херсону, наступальних дій агресор не проводив.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

