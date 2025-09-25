80 боевых столкновений на фронте: оккупанты совершили 30 попыток прорыва на Покровском направлении

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 10136 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 31451 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 26437 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 52131 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 52828 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 72659 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 54596 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46928 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42485 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72762 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.9м/с
37%
759мм
Популярные новости
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 49591 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo25 сентября, 05:27 • 38215 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 22162 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 35762 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 20267 просмотра
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 10524 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 17554 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 31451 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 20352 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 35844 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Петер Сийярто
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 11472 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 22237 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 59276 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 117636 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 75998 просмотра
Актуальное
FAB-500
Ту-95
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

80 боевых столкновений на фронте: оккупанты совершили 30 попыток прорыва на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 648 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений, из которых 30 попыток оккупантов потеснить украинских защитников произошли на Покровском направлении. В общей сложности враг нанес шесть авиаударов и совершил 110 обстрелов.

80 боевых столкновений на фронте: оккупанты совершили 30 попыток прорыва на Покровском направлении

С начала суток на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений. На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, пять атак врага сейчас отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес шесть авиаударов, сбросил 15 КАБов, совершил 110 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Долгенького, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Заречное, Колодези, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставок. Силы обороны успешно остановили пять попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в сторону Дроновки, атака отбита.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Ступочек и Александро-Шультино, один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении сегодня захватчик восемь раз пытался идти вперед в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Яблоновки и Полтавки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоекономическое, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное, Фили. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже отбили 28 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении противник 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сентябрьское, Новониколаевка, Новогригорьевка. В настоящее время четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализничному.

На Ореховском направлении защитники отбили три атаки противника в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении вражеская авиация нанесла авиаудары по Казацкому и Херсону, наступательных действий агрессор не проводил.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

армия РФ потеряла почти тысячу военных, самолет и десятки артсистем за сутки - Генштаб ВСУ25.09.25, 07:43 • 2638 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина
Херсон