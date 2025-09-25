80 боевых столкновений на фронте: оккупанты совершили 30 попыток прорыва на Покровском направлении
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений, из которых 30 попыток оккупантов потеснить украинских защитников произошли на Покровском направлении. В общей сложности враг нанес шесть авиаударов и совершил 110 обстрелов.
Детали
По данным Генштаба, пять атак врага сейчас отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес шесть авиаударов, сбросил 15 КАБов, совершил 110 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Долгенького, одно боевое столкновение продолжается.
На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Заречное, Колодези, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставок. Силы обороны успешно остановили пять попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг пытался прорваться в сторону Дроновки, атака отбита.
На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Ступочек и Александро-Шультино, один бой до сих пор продолжается.
На Торецком направлении сегодня захватчик восемь раз пытался идти вперед в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Яблоновки и Полтавки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоекономическое, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное, Фили. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже отбили 28 атак.
Сегодня на Новопавловском направлении противник 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сентябрьское, Новониколаевка, Новогригорьевка. В настоящее время четыре боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализничному.
На Ореховском направлении защитники отбили три атаки противника в районах Новоандреевки и Каменского.
На Приднепровском направлении вражеская авиация нанесла авиаудары по Казацкому и Херсону, наступательных действий агрессор не проводил.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
