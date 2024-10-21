77-річну українку евакуйовано з окупованого Криму
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про успішну евакуацію 77-річної жінки з окупованого Криму. Через похилий вік та стан здоров'я вона потребувала термінової медичної допомоги, яку не могла отримати на окупованій території.
З тимчасово окупованого півострова вдалось повернути жінку 77-ти років, яка через стан здоров'я потребувала термінової евакуації. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
За словами Лубінця, через похилий вік і стан здоров'я українка потребує постійного медичного догляду, який не був їй забезпечений на ТОТ.
Протягом тривалого часу їй допомагали небайдужі люди, проте після чергового затяжного перебування в лікарні вона потребувала термінової евакуації. Рідні жінки звернулися до Офісу Омбудсмана
За його словами, вдалось повернути українку спільними зусиллями з партнерськими організаціями.
Жінка була забезпечена медичним супроводом на всьому шляху: поряд з нею постійно перебував медпрацівник, а після перетину кордону на неї чекала швидка. Медичний персонал оглянув її та супроводив до міста Ужгород, де вона возз'єдналася з сім’єю.
Доповнення
Яки Ви або Ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації з тимчасово окупованої території, звертайтеся до Офісу Омбудсмана:
- за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- на електронну пошту: [email protected];
- за номерами телефонів: 0 800 501 720; 044 299 74 08.
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