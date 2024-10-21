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77-летняя украинка эвакуирована из оккупированного Крыма

77-летняя украинка эвакуирована из оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 13:49  •  3942 просмотра

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Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об успешной эвакуации 77-летней женщины из оккупированного Крыма. Из-за преклонного возраста и состояния здоровья она нуждалась в срочной медицинской помощи, которую не могла получить на оккупированной территории.

С временно оккупированного полуострова удалось вернуть женщину 77-ти лет, которая по состоянию здоровья нуждалась в срочной эвакуации. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали 

По словам Лубинца, из-за преклонного возраста и состояния здоровья украинка нуждается в постоянном медицинском уходе, который не был ей обеспечен на ВОТ.

В течение длительного времени ей помогали неравнодушные люди, однако после очередного затяжного пребывания в больнице она нуждалась в срочной эвакуации. Родные женщины обратились в Офис Омбудсмена

- рассказал Лубинец.

По его словам, удалось вернуть украинку совместными усилиями с партнерскими организациями. 

Женщина была обеспечена медицинским сопровождением на всем пути: рядом с ней постоянно находился медработник, а после пересечения границы ее ждала скорая. Медицинский персонал осмотрел ее и сопроводил в город Ужгород, где она воссоединилась с семьей.

Дополнение

Если Вы или Ваши близкие нуждаетесь в помощи в эвакуации с временно оккупированной территории, обращайтесь в Офис Омбудсмена:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по номерам телефонов: 0 800 501 720; 044 299 74 08.

Еще 10 украинских детей удалось вернуть домой - ОП27 сентября 2024, 16:10 • 19024 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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