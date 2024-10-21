77-летняя украинка эвакуирована из оккупированного Крыма

С временно оккупированного полуострова удалось вернуть женщину 77-ти лет, которая по состоянию здоровья нуждалась в срочной эвакуации. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам Лубинца, из-за преклонного возраста и состояния здоровья украинка нуждается в постоянном медицинском уходе, который не был ей обеспечен на ВОТ.

В течение длительного времени ей помогали неравнодушные люди, однако после очередного затяжного пребывания в больнице она нуждалась в срочной эвакуации. Родные женщины обратились в Офис Омбудсмена - рассказал Лубинец.

По его словам, удалось вернуть украинку совместными усилиями с партнерскими организациями.

Женщина была обеспечена медицинским сопровождением на всем пути: рядом с ней постоянно находился медработник, а после пересечения границы ее ждала скорая. Медицинский персонал осмотрел ее и сопроводил в город Ужгород, где она воссоединилась с семьей.

Дополнение

Если Вы или Ваши близкие нуждаетесь в помощи в эвакуации с временно оккупированной территории, обращайтесь в Офис Омбудсмена:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

по номерам телефонов: 0 800 501 720; 044 299 74 08.

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