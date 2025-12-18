$42.180.06
17 грудня, 20:01 • 16084 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 29131 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 33135 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 55370 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 34371 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 26880 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 24333 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22675 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19452 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28961 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 55362 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 44019 перегляди
63 з 82 російських дронів знешкодили над Україною, але є влучання у 12 місцях

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Росія випустила по Україні 82 дрони вночі, 63 з них збито або придушено. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

росія вночі випустила по Україні 82 дрони, 63 з них збито або придушено, але є влучання у 12 місцях, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 грудня (з 18:00 17 грудня) противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ18.12.25, 07:44 • 10245 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна