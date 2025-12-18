63 из 82 российских дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 12 местах

россия ночью выпустила по Украине 82 дрона, 63 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 12 местах, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 декабря (с 18:00 17 декабря) противник атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

