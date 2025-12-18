63 из 82 российских дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 12 местах

$42.180.06
17 декабря, 20:01 • 16076 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 29123 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 33128 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 55360 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 34365 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 26878 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 24330 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22674 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19450 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28961 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Графики отключений электроэнергии
"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века17 декабря, 20:39 • 14281 просмотра
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21 • 15478 просмотра
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО02:05 • 13832 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02 • 14512 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 16986 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 26204 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 24623 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 21707 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 44021 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 11470 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 11610 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 19157 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 25322 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 59886 просмотра
63 из 82 российских дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 12 местах

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Россия выпустила по Украине 82 дрона ночью, 63 из них сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА на 12 локациях.

63 из 82 российских дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 12 местах

россия ночью выпустила по Украине 82 дрона, 63 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 12 местах, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 декабря (с 18:00 17 декабря) противник атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18.12.25, 07:44 • 10240 просмотров

Юлия Шрамко

Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина