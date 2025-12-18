63 из 82 российских дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 12 местах
Киев • УНН
Россия выпустила по Украине 82 дрона ночью, 63 из них сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА на 12 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 82 дрона, 63 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 12 местах, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 декабря (с 18:00 17 декабря) противник атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 50 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18.12.25, 07:44 • 10240 просмотров