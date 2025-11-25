6 постраждалих, включаючи дитину, і пошкодження в 4 районах: показали наслідки атаки рф на Київщину
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф 25 листопада на Київщині постраждало 6 осіб, серед них 14-річна дівчинка. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, 16 приватних будинків та 5 автомобілів у чотирьох районах області.
У Київській області внаслідок атаки рф у ніч на 25 листопада відомо про 6 постраждалих, серед них дитина, зачепило чотири райони, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.
Станом на 10:20 у Київській області пошкоджено 6 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 5 автомобілів. Тілесних ушкоджень зазнали 6 громадян, серед яких 14-річна дівчинка
Деталі
За даними поліції, у Білій Церкві пошкоджено 6 багатоповерхових та приватний будинки. "На жаль, постраждала 14-річна дівчинка. Наразі вона знаходиться у лікарні, загрози її життю немає", - ідеться у повідомленні.
На Броварщині пошкоджень, за інформацією поліції, зазнали 12 житлових будинків і транспортний засіб, виникли пожежі складських приміщень та виробництва. "Потерпіло 5 місцевих жителів, 2 з них доставлено до лікарні", - сказано у повідомленні.
У Вишгородському районі пошкоджень зазнали 2 приватних будинки та автомобіль.
На Обухівщині пошкоджено 2 приватні будинки.
