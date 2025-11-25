6 пострадавших, включая ребенка, и повреждения в 4 районах: показали последствия атаки РФ на Киевскую область
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ 25 ноября в Киевской области пострадали 6 человек, среди них 14-летняя девочка. Повреждены 6 многоэтажек, 16 частных домов и 5 автомобилей в четырех районах области.
В Киевской области в результате атаки РФ в ночь на 25 ноября известно о 6 пострадавших, среди них ребенок, затронуты четыре района, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
По состоянию на 10:20 в Киевской области повреждены 6 многоэтажек, 16 частных домов, 5 автомобилей. Телесные повреждения получили 6 граждан, среди которых 14-летняя девочка
Подробности
По данным полиции, в Белой Церкви повреждены 6 многоэтажных и частный дома. "К сожалению, пострадала 14-летняя девочка. Сейчас она находится в больнице, угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении.
В Броварском районе повреждения, по информации полиции, получили 12 жилых домов и транспортное средство, возникли пожары складских помещений и производства. "Пострадали 5 местных жителей, 2 из них доставлены в больницу", - сказано в сообщении.
В Вышгородском районе повреждения получили 2 частных дома и автомобиль.
В Обуховском районе повреждены 2 частных дома.
