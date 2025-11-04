3,7 млн грн переплати: екскерівнику "Львівгаз" повідомлено про підозру

Колишньому керівнику АТ "Львівгаз" повідомлено про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні. У 2021 році він штучно завищив тарифи на розподіл газу, внесши недостовірні дані до розрахунків, через що комунальні підприємства області переплатили майже 3,7 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури колишньому члену правління АТ "Львівгаз" повідомлено про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у 2021 році посадовець організував схему завищення тарифів на розподіл природного газу. Він вніс недостовірні дані до офіційних розрахунків, штучно збільшивши показники старих газопроводів та обладнання, що напряму впливає на визначення нормативних втрат газу.

Таким чином нормативні втрати "на папері" зросли на понад 2,8 млн м³ газу на рік, що призвело до підвищення тарифу на 14,8 грн за 1 тис. м³.

У результаті до вартості послуг було безпідставно включено майже 3,7 млн грн, які сплатили деякі комунальні підприємства області.

Отриманими коштами підозрюваний, як один із керівників, міг розпоряджатися на власний розсуд.

