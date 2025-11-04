ukenru
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
3,7 млн грн переплати: екскерівнику "Львівгаз" повідомлено про підозру

Київ

Екскерівник "Львівгаз" штучно завищив тарифи на газ, через що комунальні підприємства переплатили майже 3,7 млн грн. Слідство встановило, що він підробив розрахункові дані і міг розпоряджатися коштами на власний розсуд.»

3,7 млн грн переплати: екскерівнику "Львівгаз" повідомлено про підозру

Колишньому керівнику АТ "Львівгаз" повідомлено про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні. У 2021 році він штучно завищив тарифи на розподіл газу, внесши недостовірні дані до розрахунків, через що комунальні підприємства області переплатили майже 3,7 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури колишньому члену правління АТ "Львівгаз" повідомлено про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у 2021 році посадовець організував схему завищення тарифів на розподіл природного газу. Він вніс недостовірні дані до офіційних розрахунків, штучно збільшивши показники старих газопроводів та обладнання, що напряму впливає на визначення нормативних втрат газу.

Таким чином нормативні втрати "на папері" зросли на понад 2,8 млн м³ газу на рік, що призвело до підвищення тарифу на 14,8 грн за 1 тис. м³.

У результаті до вартості послуг було безпідставно включено майже 3,7 млн грн, які сплатили деякі комунальні підприємства області.

Отриманими коштами підозрюваний, як один із керівників, міг розпоряджатися на власний розсуд.

До 6 років за гратами засудили іноземця, який намагався передати секретну документацію на український літак іноземній спецслужбі03.11.25, 17:49 • 3130 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал та НП
Енергетика
Генеральний прокурор (Україна)
Україна