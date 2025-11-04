3,7 млн грн переплаты: экс-руководителю "Львовгаза" сообщено о подозрении

ukenru
11:12 • 148 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
07:40 • 10925 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 28361 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
06:34 • 19118 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 71944 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 44983 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 42718 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 34915 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 49411 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18675 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС4 ноября, 02:25 • 18882 просмотра
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video4 ноября, 03:27 • 18145 просмотра
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России4 ноября, 04:42 • 10880 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 21809 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 17348 просмотра
публикации
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 28339 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 21804 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 71923 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 49400 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 44586 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Си Цзиньпин
Илон Маск
Ли Цян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 17350 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 24279 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 28627 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 38269 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 39070 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Сериал

3,7 млн грн переплаты: экс-руководителю "Львовгаза" сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Экс-руководитель "Львовгаза" искусственно завысил тарифы на газ, из-за чего коммунальные предприятия переплатили почти 3,7 млн грн. Следствие установило, что он подделал расчетные данные и мог распоряжаться средствами по своему усмотрению.»

3,7 млн грн переплаты: экс-руководителю "Львовгаза" сообщено о подозрении

Бывшему руководителю АО "Львовгаз" сообщено о подозрении в завладении средствами и служебном подлоге. В 2021 году он искусственно завысил тарифы на распределение газа, внеся недостоверные данные в расчеты, из-за чего коммунальные предприятия области переплатили почти 3,7 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры бывшему члену правления АО "Львовгаз" сообщено о подозрении в завладении средствами и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2021 году должностное лицо организовало схему завышения тарифов на распределение природного газа. Он внес недостоверные данные в официальные расчеты, искусственно увеличив показатели старых газопроводов и оборудования, что напрямую влияет на определение нормативных потерь газа.

Таким образом нормативные потери "на бумаге" выросли более чем на 2,8 млн м³ газа в год, что привело к повышению тарифа на 14,8 грн за 1 тыс. м³.

В результате в стоимость услуг было безосновательно включено почти 3,7 млн грн, которые оплатили некоторые коммунальные предприятия области.

Полученными средствами подозреваемый, как один из руководителей, мог распоряжаться по своему усмотрению.

Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за попытку передачи секретной документации на украинский самолет иностранной спецслужбе03.11.25, 17:49 • 3120 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Энергетика
Генеральный прокурор Украины
Украина