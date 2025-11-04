3,7 млн грн переплаты: экс-руководителю "Львовгаза" сообщено о подозрении
Киев • УНН
Экс-руководитель "Львовгаза" искусственно завысил тарифы на газ, из-за чего коммунальные предприятия переплатили почти 3,7 млн грн. Следствие установило, что он подделал расчетные данные и мог распоряжаться средствами по своему усмотрению.»
Бывшему руководителю АО "Львовгаз" сообщено о подозрении в завладении средствами и служебном подлоге. В 2021 году он искусственно завысил тарифы на распределение газа, внеся недостоверные данные в расчеты, из-за чего коммунальные предприятия области переплатили почти 3,7 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры бывшему члену правления АО "Львовгаз" сообщено о подозрении в завладении средствами и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)
Следствием установлено, что в 2021 году должностное лицо организовало схему завышения тарифов на распределение природного газа. Он внес недостоверные данные в официальные расчеты, искусственно увеличив показатели старых газопроводов и оборудования, что напрямую влияет на определение нормативных потерь газа.
Таким образом нормативные потери "на бумаге" выросли более чем на 2,8 млн м³ газа в год, что привело к повышению тарифа на 14,8 грн за 1 тыс. м³.
В результате в стоимость услуг было безосновательно включено почти 3,7 млн грн, которые оплатили некоторые коммунальные предприятия области.
Полученными средствами подозреваемый, как один из руководителей, мог распоряжаться по своему усмотрению.
Иностранец приговорен к 6 годам лишения свободы за попытку передачи секретной документации на украинский самолет иностранной спецслужбе03.11.25, 17:49 • 3120 просмотров