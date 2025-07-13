30 тисяч абонентів Харківщини залишаються без світла, у місті та області загроза повторного буревію

У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

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Він також попередив, що у Харкові та області зберігається загроза повторного буревію.

13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду - зазначив Синєгубов.

Він закликав громадян бути обережними та дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці.

Нагадаємо

У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію