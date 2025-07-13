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Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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30 тисяч абонентів Харківщини залишаються без світла, у місті та області загроза повторного буревію

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Близько 30 тисяч абонентів у Харківській області залишаються без електроенергії після негоди. Керівник ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу повторного буревію 13 липня з грозами, градом та шквалами.

30 тисяч абонентів Харківщини залишаються без світла, у місті та області загроза повторного буревію

У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

Він також попередив, що у Харкові та області зберігається загроза повторного буревію.

13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду

- зазначив Синєгубов.

Він закликав громадян бути обережними та дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці.

Нагадаємо

У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
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