30 тысяч абонентов Харьковщины остаются без света, в городе и области угроза повторного урагана
Киев • УНН
Около 30 тысяч абонентов в Харьковской области остаются без электроэнергии после непогоды. Руководитель ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторного урагана 13 июля с грозами, градом и шквалами.
В Харьковской области без электроэнергии остаются около 30 тыс. абонентов. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Он также предупредил, что в Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана.
13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду
Он призвал граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.
Напомним
В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. В с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще три человека пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.
Также в Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.
Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию12.07.25, 20:57 • 8774 просмотра