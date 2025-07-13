30 тысяч абонентов Харьковщины остаются без света, в городе и области угроза повторного урагана

В Харьковской области без электроэнергии остаются около 30 тыс. абонентов. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

Он также предупредил, что в Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана.

13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду - отметил Синегубов.

Он призвал граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

Напомним

В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. В с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще три человека пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.

Также в Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.

Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию