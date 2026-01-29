30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн

$42.770.19
51.230.00
ukenru
21:40 • 212 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 3896 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 8392 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 12939 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 16547 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 28258 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 25851 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 29815 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 26797 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 20008 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
95%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 7998 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 35852 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 15781 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими15:54 • 5704 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 11496 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 12939 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 11534 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 15819 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 76326 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 104603 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Закарпатська область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 3246 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 4068 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 30818 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 56746 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 53919 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн

Київ • УНН

 • 226 перегляди

30 січня очікується неконтрольоване падіння другого ступеня китайської ракети ZQ 3 R/B на територію Європи. Об'єкт довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн становить потенційну небезпеку для південних регіонів Данії та країн Балтії.

30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн

У п’ятницю очікується неконтрольоване повернення в атмосферу Землі другого ступеня китайської ракети-носія ZQ 3 R/B, запущеної у грудні 2025 року. Через значні габарити та масу об’єкта фахівці попереджають про потенційну небезпеку для південних регіонів Данії та країн Балтії, а також про загрозу для авіаційного сполучення в зоні ймовірного падіння. Про це повідомляє Фінський метеорологічний інститут, пише УНН.

Деталі

Фінський метеорологічний інститут разом із мережею космічного спостереження ЄС (SST) встановили, що довжина ступеня становить близько 13 метрів, а вага сягає 11 тонн. Такі параметри означають, що конструкція не зможе повністю згоріти у щільних шарах атмосфери. За попередніми розрахунками, фрагменти космічного сміття можуть досягти поверхні Землі в районі Балтійського моря та прилеглих територій.

Точний час і місцезнаходження будуть підтверджені лише після повторного входу в атмосферу

– наголошують експерти.

Наразі орієнтовним часом падіння називають 10:40 за київським часом, проте похибка через неконтрольованість об’єкта становить близько 10 годин в обох напрямках.

Моніторинг та безпека повітряного руху

Європейські служби контролю за космічним простором перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки траєкторія об’єкта охоплює густонаселені райони. Авіадиспетчерам надано рекомендації щодо можливого коригування маршрутів у п’ятницю. Китайська сторона поки не надала детальних технічних характеристик об’єкта, що ускладнює прогнозування точного місця приземлення вцілілих частин ракети.

NASA прискорює запуск екіпажу на МКС після медичної евакуації29.01.26, 17:42 • 2676 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Укргідрометцентр
Європейський Союз
Данія
Європа
Китай