30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн

У п’ятницю очікується неконтрольоване повернення в атмосферу Землі другого ступеня китайської ракети-носія ZQ 3 R/B, запущеної у грудні 2025 року. Через значні габарити та масу об’єкта фахівці попереджають про потенційну небезпеку для південних регіонів Данії та країн Балтії, а також про загрозу для авіаційного сполучення в зоні ймовірного падіння. Про це повідомляє Фінський метеорологічний інститут, пише УНН.

Деталі

Фінський метеорологічний інститут разом із мережею космічного спостереження ЄС (SST) встановили, що довжина ступеня становить близько 13 метрів, а вага сягає 11 тонн. Такі параметри означають, що конструкція не зможе повністю згоріти у щільних шарах атмосфери. За попередніми розрахунками, фрагменти космічного сміття можуть досягти поверхні Землі в районі Балтійського моря та прилеглих територій.

Точний час і місцезнаходження будуть підтверджені лише після повторного входу в атмосферу – наголошують експерти.

Наразі орієнтовним часом падіння називають 10:40 за київським часом, проте похибка через неконтрольованість об’єкта становить близько 10 годин в обох напрямках.

Моніторинг та безпека повітряного руху

Європейські служби контролю за космічним простором перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки траєкторія об’єкта охоплює густонаселені райони. Авіадиспетчерам надано рекомендації щодо можливого коригування маршрутів у п’ятницю. Китайська сторона поки не надала детальних технічних характеристик об’єкта, що ускладнює прогнозування точного місця приземлення вцілілих частин ракети.

NASA прискорює запуск екіпажу на МКС після медичної евакуації