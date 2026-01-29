30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
Київ • УНН
30 січня очікується неконтрольоване падіння другого ступеня китайської ракети ZQ 3 R/B на територію Європи. Об'єкт довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн становить потенційну небезпеку для південних регіонів Данії та країн Балтії.
У п’ятницю очікується неконтрольоване повернення в атмосферу Землі другого ступеня китайської ракети-носія ZQ 3 R/B, запущеної у грудні 2025 року. Через значні габарити та масу об’єкта фахівці попереджають про потенційну небезпеку для південних регіонів Данії та країн Балтії, а також про загрозу для авіаційного сполучення в зоні ймовірного падіння. Про це повідомляє Фінський метеорологічний інститут, пише УНН.
Деталі
Фінський метеорологічний інститут разом із мережею космічного спостереження ЄС (SST) встановили, що довжина ступеня становить близько 13 метрів, а вага сягає 11 тонн. Такі параметри означають, що конструкція не зможе повністю згоріти у щільних шарах атмосфери. За попередніми розрахунками, фрагменти космічного сміття можуть досягти поверхні Землі в районі Балтійського моря та прилеглих територій.
Точний час і місцезнаходження будуть підтверджені лише після повторного входу в атмосферу
Наразі орієнтовним часом падіння називають 10:40 за київським часом, проте похибка через неконтрольованість об’єкта становить близько 10 годин в обох напрямках.
Моніторинг та безпека повітряного руху
Європейські служби контролю за космічним простором перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки траєкторія об’єкта охоплює густонаселені райони. Авіадиспетчерам надано рекомендації щодо можливого коригування маршрутів у п’ятницю. Китайська сторона поки не надала детальних технічних характеристик об’єкта, що ускладнює прогнозування точного місця приземлення вцілілих частин ракети.
NASA прискорює запуск екіпажу на МКС після медичної евакуації29.01.26, 17:42 • 2676 переглядiв