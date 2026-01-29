30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн

$42.770.19
21:40 • 0 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 3618 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 8160 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 12771 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 16416 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 28118 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 25746 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 29727 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 26724 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19952 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУPhoto29 января, 12:30 • 7896 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали29 января, 14:13 • 35519 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 15668 просмотра
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы15:54 • 5594 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 11383 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы

Эксклюзив

17:45 • 12771 просмотра
Эксклюзив
17:45 • 12771 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 11428 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 15712 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 76209 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 104494 просмотра
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Брюссель
Абу-Даби
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 3200 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 4018 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 30755 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 56686 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 53863 просмотра
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн

Киев • УНН

 • 6 просмотра

30 января ожидается неконтролируемое падение второй ступени китайской ракеты ZQ 3 R/B на территорию Европы. Объект длиной 13 метров и весом 11 тонн представляет потенциальную опасность для южных регионов Дании и стран Балтии.

30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн

В пятницу ожидается неконтролируемое возвращение в атмосферу Земли второй ступени китайской ракеты-носителя ZQ 3 R/B, запущенной в декабре 2025 года. Из-за значительных габаритов и массы объекта специалисты предупреждают о потенциальной опасности для южных регионов Дании и стран Балтии, а также об угрозе для авиационного сообщения в зоне вероятного падения. Об этом сообщает Финский метеорологический институт, пишет УНН.

Детали

Финский метеорологический институт совместно с сетью космического наблюдения ЕС (SST) установили, что длина ступени составляет около 13 метров, а вес достигает 11 тонн. Такие параметры означают, что конструкция не сможет полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. По предварительным расчетам, фрагменты космического мусора могут достичь поверхности Земли в районе Балтийского моря и прилегающих территорий.

Точное время и местонахождение будут подтверждены только после повторного входа в атмосферу

– отмечают эксперты.

Сейчас ориентировочным временем падения называют 10:40 по киевскому времени, однако погрешность из-за неконтролируемости объекта составляет около 10 часов в обоих направлениях.

Мониторинг и безопасность воздушного движения

Европейские службы контроля за космическим пространством находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку траектория объекта охватывает густонаселенные районы. Авиадиспетчерам даны рекомендации по возможному корректированию маршрутов в пятницу. Китайская сторона пока не предоставила детальных технических характеристик объекта, что затрудняет прогнозирование точного места приземления уцелевших частей ракеты.

НАСА ускоряет запуск экипажа на МКС после медицинской эвакуации29.01.26, 17:42 • 2674 просмотра

