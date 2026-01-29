30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн

В пятницу ожидается неконтролируемое возвращение в атмосферу Земли второй ступени китайской ракеты-носителя ZQ 3 R/B, запущенной в декабре 2025 года. Из-за значительных габаритов и массы объекта специалисты предупреждают о потенциальной опасности для южных регионов Дании и стран Балтии, а также об угрозе для авиационного сообщения в зоне вероятного падения. Об этом сообщает Финский метеорологический институт, пишет УНН.

Детали

Финский метеорологический институт совместно с сетью космического наблюдения ЕС (SST) установили, что длина ступени составляет около 13 метров, а вес достигает 11 тонн. Такие параметры означают, что конструкция не сможет полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. По предварительным расчетам, фрагменты космического мусора могут достичь поверхности Земли в районе Балтийского моря и прилегающих территорий.

Точное время и местонахождение будут подтверждены только после повторного входа в атмосферу – отмечают эксперты.

Сейчас ориентировочным временем падения называют 10:40 по киевскому времени, однако погрешность из-за неконтролируемости объекта составляет около 10 часов в обоих направлениях.

Мониторинг и безопасность воздушного движения

Европейские службы контроля за космическим пространством находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку траектория объекта охватывает густонаселенные районы. Авиадиспетчерам даны рекомендации по возможному корректированию маршрутов в пятницу. Китайская сторона пока не предоставила детальных технических характеристик объекта, что затрудняет прогнозирование точного места приземления уцелевших частей ракеты.

