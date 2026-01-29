30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
Киев • УНН
30 января ожидается неконтролируемое падение второй ступени китайской ракеты ZQ 3 R/B на территорию Европы. Объект длиной 13 метров и весом 11 тонн представляет потенциальную опасность для южных регионов Дании и стран Балтии.
В пятницу ожидается неконтролируемое возвращение в атмосферу Земли второй ступени китайской ракеты-носителя ZQ 3 R/B, запущенной в декабре 2025 года. Из-за значительных габаритов и массы объекта специалисты предупреждают о потенциальной опасности для южных регионов Дании и стран Балтии, а также об угрозе для авиационного сообщения в зоне вероятного падения. Об этом сообщает Финский метеорологический институт, пишет УНН.
Детали
Финский метеорологический институт совместно с сетью космического наблюдения ЕС (SST) установили, что длина ступени составляет около 13 метров, а вес достигает 11 тонн. Такие параметры означают, что конструкция не сможет полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. По предварительным расчетам, фрагменты космического мусора могут достичь поверхности Земли в районе Балтийского моря и прилегающих территорий.
Точное время и местонахождение будут подтверждены только после повторного входа в атмосферу
Сейчас ориентировочным временем падения называют 10:40 по киевскому времени, однако погрешность из-за неконтролируемости объекта составляет около 10 часов в обоих направлениях.
Мониторинг и безопасность воздушного движения
Европейские службы контроля за космическим пространством находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку траектория объекта охватывает густонаселенные районы. Авиадиспетчерам даны рекомендации по возможному корректированию маршрутов в пятницу. Китайская сторона пока не предоставила детальных технических характеристик объекта, что затрудняет прогнозирование точного места приземления уцелевших частей ракеты.
НАСА ускоряет запуск экипажа на МКС после медицинской эвакуации29.01.26, 17:42 • 2674 просмотра