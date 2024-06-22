22 червня: Всесвітній день тропічного лісу, День позитивних медіа

Сьогодні, 22 червня, у багатьох країнах світу екоактивісти та любителі дикої природи можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня тропічного лісу, пише УНН.

Близько половини всіх лісів на нашій планеті припадає на тропічні ліси, які ростуть в Африці, Південно-Східній Азії, Південній і Центральній Америці. Також тропічний ліс зустрічається на Гаваях, островах Тихого океану і Карибського басейну.

Тропічні ліси поглинають вуглекислий газ, стабілізують кліматичні умови і є джерелом прісної води. Незважаючи на те, що екосистема тропічного лісу займає менше двох відсотків поверхні Землі, тут зустрічаються від 50% до 70% видів рослин і тварин нашої планети. Однозначно, тропічні ліси життєво важливі для життя на планеті.

Екологи вважають, що за останні 40 років планета втратила близько мільярда гектарів тропічного лісу.

Також сьогодні можна відзначити День позитивних медіа.

Подія є нагадуванням про те, що у світі відбувається багато хороших речей, навіть якщо вони не завжди стають заголовками. Ділячись позитивними історіями та досвідом, ми можемо допомогти створити суспільство, яке має більше надії та оптимістичності.

Ласуни сьогодні можуть відсвяткувати День шоколадного еклера.

Шоколадні еклери виготовляються із заварного тіста, наповненого вершковим заварним кремом і зануреного в шоколадну глазур. Походження еклеру є суперечливим, дехто стверджує, що він походить із Франції, а інші вважають, що його вигадали у Швейцарії чи Австрії.

Також 22 червня відзначається День культового автомобіля Фольксваген "Жук" . Вважається, що саме 22 червня 1934 року в Німеччині приступили до розробки недорого автомобіля з низькими експлуатаційними витратами та малим споживанням палива, який мав стати, і став народним.

В Україні з 2000 року 22 червня, у річницю вторгнення нацистської Німеччини та територію срср, відзначали День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Нині пам’ять українців - жертв Другої світової війни – ми разом з усім світом вшановуємо восьмого травня. Та сьогоднішній день є приводом згадати, що у тій війні загинуло близько дев’яти жителів України.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика, єпископа Самосатського Євсевія, який жив у ІV столітті.

Євсевій був проповідником, богословом та рішуче боровся з відступниками у лавах християнської церкви.

За переказом, саме відступники схопили Євсесія, жорстоко катували його, а потім вбили.

Іменини сьогодні святкують Василь, Федір, Уляна.