22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

Сегодня, 22 июня, во многих странах мира эко активисты и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня тропического леса, пишет УНН.

Около половины всех лесов на нашей планете приходится на тропические леса, произрастающие в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. Также тропический лес встречается на Гавайях, островах Тихого океана и Карибского бассейна.

Тропические леса поглощают углекислый газ, стабилизируют климатические условия и являются источником пресной воды. Несмотря на то, что экосистема тропического леса занимает менее двух процентов поверхности Земли, здесь встречаются от 50% до 70% видов растений и животных нашей планеты. Однозначно, тропические леса жизненно важны для жизни на планете.

Экологи считают, что за последние 40 лет планета потеряла около миллиарда гектаров тропического леса.

Также сегодня можно отметить День позитивных медиа.

Событие является напоминанием о том, что в мире происходит много хороших вещей, даже если они не всегда становятся заголовками. Делясь позитивными историями и опытом, мы можем помочь создать общество с большей надеждой и оптимизмом.

Сладкоежки сегодня могут отпраздновать день шоколадного эклера.

Шоколадные эклеры сделаны из заварного теста, наполненного сливочным заварным кремом и погруженного в шоколадную глазурь. Происхождение эклера вызывает споры, некоторые утверждают, что оно происходит из Франции, в то время как другие считают, что оно было придумано в Швейцарии или Австрии.

Также 22 июня отмечается День культового автомобиля Фольксваген "Жук" . Считается, что именно 22 июня 1934 года в Германии приступили к разработке недорого автомобиля с низкими эксплуатационными расходами и малым потреблением топлива, который должен был стать, и стал народным.

В Украине с 2000 года 22 июня, в годовщину вторжения нацистской Германии и территорию СССР, отмечали День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Сейчас память украинцев-жертв Второй мировой войны - мы вместе со всем миром чествуем восьмого мая. Но сегодняшний день является поводом вспомнить, что в той войне погибло около девяти жителей Украины.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика, епископа Самосатского Евсевия, жившего в IV веке.

Евсевий был проповедником, богословом и решительно боролся с отступниками в рядах христианской церкви.

По преданию, именно Отступники схватили Евсесия, жестоко пытали его, а затем убили.

Именины сегодня празднуют Василий, Федор, Ульяна.