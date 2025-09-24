20 тисяч родин скористались кредитом на суму 35 млрд грн для купівлі житла завдяки програмі "єОселя"

Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон

Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон

Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон

Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон 24 вересня, 03:52 • 7080 перегляди