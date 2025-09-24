20 тисяч родин скористались кредитом на суму 35 млрд грн для купівлі житла завдяки програмі "єОселя"
Київ • УНН
За три роки дії державної програми "єОселя" понад 20 тисяч сімей придбали власне житло на суму майже 35 млрд грн. Найбільший попит програма має серед військових та правоохоронців, які становлять 51% учасників.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за три роки дії державної програми "єОселя" понад 20 тисяч сімей придбали власне житло. Загальна сума виданих кредитів склала майже 35 млрд грн. Про це прем'єрка повідомила у своєму Телеграм, пише УНН.
Деталі
За словами Свириденко, програма найбільше має попит серед військових і правоохоронців – вони становлять 51% від усіх учасників. Серед інших категорій: громадяни без власного житла (26%), медики (8%), педагоги (7%), внутрішньо переміщені особи (4%), ветерани (2%) та науковці (2%). Середній вік позичальників – 35 років, що, за словами уряду, свідчить про бажання українців залишатися жити й працювати у своїй країні, попри війну.
Окрім соціальної користі, "єОселя" має значний економічний ефект. Кожна гривня, вкладена державою, повертається у бюджет утричі більшою сумою податків завдяки розвитку будівництва, виробництва будматеріалів та створенню нових робочих місць.
Свириденко підкреслила, що програма діятиме й надалі, а мета уряду – зробити доступне житло реальністю для ще більшої кількості українців.
Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що оформити кредит можна онлайн через "Дію", процедура досить проста. Потрібно лише подати заявку, обрати банк, отримати попереднє рішення і укласти іпотеку.
Нагадаємо
За інформацією Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, з початку року 5 130 тисяч українців скористалися програмою єОселя. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 9,4 млрд грн.
З початку 2025 року понад 7 тисяч родин ВПО отримали можливість купити нові оселі завдяки державній програмі "єВідновлення".