Ексклюзив
12:07 • 2424 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 6044 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 12652 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 11292 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 20310 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15290 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 16770 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14433 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26879 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44914 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
20 тисяч родин скористались кредитом на суму 35 млрд грн для купівлі житла завдяки програмі "єОселя"

Київ • УНН

 • 394 перегляди

За три роки дії державної програми "єОселя" понад 20 тисяч сімей придбали власне житло на суму майже 35 млрд грн. Найбільший попит програма має серед військових та правоохоронців, які становлять 51% учасників.

20 тисяч родин скористались кредитом на суму 35 млрд грн для купівлі житла завдяки програмі "єОселя"

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за три роки дії державної програми "єОселя" понад 20 тисяч сімей придбали власне житло. Загальна сума виданих кредитів склала майже 35 млрд грн. Про це прем'єрка повідомила у своєму Телеграм, пише УНН.

Деталі

За словами Свириденко, програма найбільше має попит серед військових і правоохоронців – вони становлять 51% від усіх учасників. Серед інших категорій: громадяни без власного житла (26%), медики (8%), педагоги (7%), внутрішньо переміщені особи (4%), ветерани (2%) та науковці (2%). Середній вік позичальників – 35 років, що, за словами уряду, свідчить про бажання українців залишатися жити й працювати у своїй країні, попри війну.

У якому віці молодь в ЄС покидає батьківський дім і з якими фінансовими труднощами стикається у власному житлі – статистика24.09.25, 10:25 • 2178 переглядiв

Окрім соціальної користі, "єОселя" має значний економічний ефект. Кожна гривня, вкладена державою, повертається у бюджет утричі більшою сумою податків завдяки розвитку будівництва, виробництва будматеріалів та створенню нових робочих місць.

Свириденко підкреслила, що програма діятиме й надалі, а мета уряду – зробити доступне житло реальністю для ще більшої кількості українців.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що оформити кредит можна онлайн через "Дію", процедура досить проста. Потрібно лише подати заявку, обрати банк, отримати попереднє рішення і укласти іпотеку.

Нагадаємо

За інформацією Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, з початку року 5 130 тисяч українців скористалися програмою єОселя. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 9,4 млрд грн.

З початку 2025 року понад 7 тисяч родин ВПО отримали можливість купити нові оселі завдяки державній програмі "єВідновлення".

Степан Гафтко

Нерухомість
Михайло Федоров
Україна