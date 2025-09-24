20 тысяч семей воспользовались кредитом на сумму 35 млрд грн для покупки жилья благодаря программе "єОселя"
За три года действия государственной программы "єОселя" более 20 тысяч семей приобрели собственное жилье на сумму почти 35 млрд грн. Наибольшим спросом программа пользуется среди военных и правоохранителей, которые составляют 51% участников.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что за три года действия государственной программы "єОселя" более 20 тысяч семей приобрели собственное жилье. Общая сумма выданных кредитов составила почти 35 млрд грн. Об этом премьер сообщила в своем Телеграм, пишет УНН.
По словам Свириденко, программа пользуется наибольшим спросом среди военных и правоохранителей – они составляют 51% от всех участников. Среди других категорий: граждане без собственного жилья (26%), медики (8%), педагоги (7%), внутренне перемещенные лица (4%), ветераны (2%) и ученые (2%). Средний возраст заемщиков – 35 лет, что, по словам правительства, свидетельствует о желании украинцев оставаться жить и работать в своей стране, несмотря на войну.
Помимо социальной пользы, "єОселя" имеет значительный экономический эффект. Каждая гривна, вложенная государством, возвращается в бюджет втрое большей суммой налогов благодаря развитию строительства, производства стройматериалов и созданию новых рабочих мест.
Свириденко подчеркнула, что программа будет действовать и дальше, а цель правительства – сделать доступное жилье реальностью для еще большего количества украинцев.
В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что оформить кредит можно онлайн через "Дію", процедура достаточно проста. Нужно лишь подать заявку, выбрать банк, получить предварительное решение и заключить ипотеку.
По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с начала года 5 130 тысяч украинцев воспользовались программой єОселя. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье достигла 9,4 млрд грн.
С начала 2025 года более 7 тысяч семей ВПЛ получили возможность купить новые дома благодаря государственной программе "єВідновлення".