Эксклюзив
12:07 • 1768 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 4394 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 11146 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 10375 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 18887 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 14838 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 16405 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 14313 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26754 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44814 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 6310 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 36067 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 26913 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 24436 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 13324 просмотра
20 тысяч семей воспользовались кредитом на сумму 35 млрд грн для покупки жилья благодаря программе "єОселя"

Киев • УНН

 • 58 просмотра

За три года действия государственной программы "єОселя" более 20 тысяч семей приобрели собственное жилье на сумму почти 35 млрд грн. Наибольшим спросом программа пользуется среди военных и правоохранителей, которые составляют 51% участников.

20 тысяч семей воспользовались кредитом на сумму 35 млрд грн для покупки жилья благодаря программе "єОселя"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что за три года действия государственной программы "єОселя" более 20 тысяч семей приобрели собственное жилье. Общая сумма выданных кредитов составила почти 35 млрд грн. Об этом премьер сообщила в своем Телеграм, пишет УНН.

Детали

По словам Свириденко, программа пользуется наибольшим спросом среди военных и правоохранителей – они составляют 51% от всех участников. Среди других категорий: граждане без собственного жилья (26%), медики (8%), педагоги (7%), внутренне перемещенные лица (4%), ветераны (2%) и ученые (2%). Средний возраст заемщиков – 35 лет, что, по словам правительства, свидетельствует о желании украинцев оставаться жить и работать в своей стране, несмотря на войну.

В каком возрасте молодежь в ЕС покидает родительский дом и с какими финансовыми трудностями сталкивается в собственном жилье – статистика24.09.25, 10:25 • 2148 просмотров

Помимо социальной пользы, "єОселя" имеет значительный экономический эффект. Каждая гривна, вложенная государством, возвращается в бюджет втрое большей суммой налогов благодаря развитию строительства, производства стройматериалов и созданию новых рабочих мест.

Свириденко подчеркнула, что программа будет действовать и дальше, а цель правительства – сделать доступное жилье реальностью для еще большего количества украинцев.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что оформить кредит можно онлайн через "Дію", процедура достаточно проста. Нужно лишь подать заявку, выбрать банк, получить предварительное решение и заключить ипотеку.

Напомним

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с начала года 5 130 тысяч украинцев воспользовались программой єОселя. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье достигла 9,4 млрд грн.

С начала 2025 года более 7 тысяч семей ВПЛ получили возможность купить новые дома благодаря государственной программе "єВідновлення".

Степан Гафтко

Недвижимость
Михаил Федоров
Украина