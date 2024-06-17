17 червня: Міжнародний день крокодила, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

Сьогодні, 17 червня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня крокодила, пише УНН.

Пращури крокодилів з’явилися на нашій планеті близько 200 мільйонів років тому. Нині у світі нараховується 21 вид крокодилів.

Крокодили поширені у тропічних та субтропічних регіонах. Живуть у спекотних районах Центральної й Південної Америки, Африки, Азії та Австралії. Алігатори та каймани поширені у тропічних й субтропічних регіонах Америки і лише китайські алігатори - у Східній Азії.

Найбільша рептилія у світі - солоноводний гребінчастий крокодил - живе біля узбережжя Індійського й Тихого океанів, виростає завдовжки до 6 м, масою до 1 тони. Гребінчасті крокодили мешкають у затоках й гирлах річок, іноді запливають у відкрите море.

Крокодили відіграють важливу роль у балансі природи та навколишнього середовища. Вони є вершинними хижаками у своїх екосистемах, регулюючи популяції інших тварин та підтримуючи біорізноманіття. Проте, крокодили також стикаються з безліччю загроз, включаючи втрату місць проживання, браконьєрство та незаконну торгівлю їх шкірою та м'ясом.

У 70-х роках ХХ століття під загрозою повного вимирання опинився нільський крокодил. Завдяки вжитим заходам популяцію вдалося зберегти. Нині у заповідних зонах живуть близько 1500 цих хижаків.

З 1995 року 17 червня за ініціативи Організації Об’єднаних Націй проводяться заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з опустелюванням та посухою.

За різними даними, на Землі щороку безповоротно втрачається близько 12 мільйонів гектарів земельних ділянок. Це разом з посухами призводить до втрат сільськогосподарської продукції більше ніж на 40 мільярдів доларів кожного року. В Африці за останні 40 років жертвами посух стали більше мільйона чоловік.

Майже 60% земель в Україні уражені ерозією.

Метою сьогоднішньої події є підвищення обізнаності суспільства про втрату земель і ґрунтів, об’єднання людей та урядів для розв’язання екологічної проблеми шляхом охорони землі, збільшення родючості ґрунтів та економії енергетичних ресурсів.

Також 17 червня відзначається неофіційний Всесвітній день сміттяра.

Ініціатором події у 2011 році виступив власник компанії з переробки відходів Джон Арвуд для того, щоб привернути увагу суспільства до важкої праці людей, які підтримують чистоту у населених пунктах.

Ще сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня теселяції.

Теселяція – це мозаїка, складена з кількох абсолютно однакових форм, які прилягають одна до одної без проміжків і не перекривають одна одну.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників, братів Мануїла, Ісмаїла та Савела.

Вони походили зі знатної перської родини, а їх мати була християнкою.

Правитель Персії відправив Мануїла, Ісмаїла та Савела з мирною місією до римського імператора Юліана Відступника.

Дізнавшись, що до нього прибули християни імператор запропонував їм принести жертву язичницьким богам, але брати відмовилися.

За це Мануїла, Ісмаїла та Савела довго катували, а потім за наказом імператора їм відрубали голови.

Іменини 17 червня святкують Йосип, Микита, Савелій, Діна, Діана.