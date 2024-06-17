17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Киев • УНН
Сегодня, 17 июня, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня крокодила. Предки крокодилов появились на нашей планете около 200 миллионов лет назад. Сейчас в мире насчитывается 21 вид крокодилов.
Сегодня, 17 июня, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня крокодила, пишет УНН.
Предки крокодилов появились на нашей планете около 200 миллионов лет назад. Сейчас в мире насчитывается 21 вид крокодилов.
Крокодилы распространены в тропических и субтропических регионах. Живут в жарких районах Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и Австралии. Аллигаторы и кайманы распространены в тропических и субтропических регионах Америки и только китайские аллигаторы - в Восточной Азии.
Самая большая рептилия в мире - солоноводный гребенчатый крокодил - живет у побережья Индийского и Тихого океанов, вырастает в длину до 6 м, массой до 1 тонны. Гребенчатые крокодилы обитают в заливах и устьях рек, иногда заплывают в открытое море.
Крокодилы играют важную роль в балансе природы и окружающей среды. Они являются основными хищниками в своих экосистемах, регулируя популяции других животных и поддерживая биоразнообразие. Тем не менее, крокодилы также сталкиваются с множеством угроз, включая потерю мест обитания, браконьерство и незаконную торговлю их кожей и мясом.
В 70-х годах ХХ века под угрозой полного вымирания оказался нильский крокодил. Благодаря принятым мерам популяцию удалось сохранить. Сейчас в заповедных зонах живут около 1500 этих хищников.
С 1995 года 17 июня по инициативе Организации Объединенных Наций проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой.
По разным данным, на Земле ежегодно безвозвратно теряется около 12 миллионов гектаров земельных участков. Это вместе с засухами приводит к потерям сельскохозяйственной продукции более чем на 40 миллиардов долларов ежегодно. В Африке за последние 40 лет жертвами засух стали более миллиона человек.
Почти 60% земель в Украине поражены эрозией.
Целью сегодняшнего события является повышение осведомленности общества о потере земель и почв, объединение людей и правительств для решения экологической проблемы путем охраны земли, увеличения плодородия почв и экономии энергетических ресурсов.
Также 17 июня отмечается неофициальный Всемирный день мусорщика.
Инициатором события в 2011 году выступил владелец компании по переработке отходов Джон Арвуд для того, чтобы привлечь внимание общества к тяжелому труду людей, которые поддерживают чистоту в населенных пунктах.
Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню тесселяции.
Тесселяция - это мозаика, составленная из нескольких абсолютно одинаковых форм, которые прилегают друг к другу без промежутков и не перекрывают друг друга.
По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников, братьев Мануила, Исмаила и Савела.
Они происходили из знатной персидской семьи, а их мать была христианкой.
Правитель Персии отправил Мануила, Исмаила и Савела с мирной миссией к римскому императору Юлиану Отступнику.
Узнав, что к нему прибыли христиане император предложил им принести жертву языческим богам, но братья отказались.
За это Мануила, Исмаила и Савела долго пытали, а потом по приказу императора им отрубили головы.
Именины 17 июня празднуют Иосиф, Никита, Савелий, Дина, Диана.