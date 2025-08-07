14 обшуків і затриманий українець у Молдові: накрили мільйонну схему шахрайства з авто зі США
Київ • УНН
Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему заволодіння грошима громадян під приводом замовлення автомобілів зі США. Організатора, 36-річного українця, затримано в Молдові за підозрою у шахрайстві на понад 2 млн гривень.
Правоохоронці України та Молдови викрили 2-мільйонну шахрайську схему заволодіння грошима під приводом замовлення автомобілів зі США, повідомили у четвер у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"Українські та молдовські правоохоронці викрили шахрайську схему із заволодіння грошима громадян України, які замовляли автомобілі зі США", - ідеться у повідомленні.
За даними прокуратури, організатори схеми створювали у соціальних мережах сторінки, на яких рекламували свої послуги із доставки автомобілів під замовлення. "З клієнтів брали передоплату, а потім гроші на додаткові непередбачувані витрати, пов’язані з розмитненням машин. Отримавши гроші, організатори "бізнесу" переставали виходити на зв'язок із покупцями", - розповіли у прокуратурі.
Прокурори Київської міської прокуратури спільно з оперативниками кіберполіції Києва та слідчими слідчого управління ГУНП у місті Києві, "Центр" Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова припинили роботу цієї шахрайської схеми.
"У межах міжнародного співробітництва провели 14 обшуків на території України та Молдови за адресами проживання та в автомобілях фігурантів", - ідеться у повідомленні.
"Встановлено, що організував "автобізнес" 36-річний громадянин України, який кілька років проживав на території Республіки Молдова. Наразі встановлено 5 епізодів злочинної діяльності на понад 2 млн гривень", - повідомили у прокуратурі.
Правоохоронці затримали його на території Молдови. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Як вказано, операція проходила у межах спільної слідчої групи, створеної Офісом Генпрокурора і прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Молдови.
