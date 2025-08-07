$41.610.07
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
14 обшуків і затриманий українець у Молдові: накрили мільйонну схему шахрайства з авто зі США

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему заволодіння грошима громадян під приводом замовлення автомобілів зі США. Організатора, 36-річного українця, затримано в Молдові за підозрою у шахрайстві на понад 2 млн гривень.

14 обшуків і затриманий українець у Молдові: накрили мільйонну схему шахрайства з авто зі США

Правоохоронці України та Молдови викрили 2-мільйонну шахрайську схему заволодіння грошима під приводом замовлення автомобілів зі США, повідомили у четвер у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Українські та молдовські правоохоронці викрили шахрайську схему із заволодіння грошима громадян України, які замовляли автомобілі зі США", - ідеться у повідомленні.

За даними прокуратури, організатори схеми створювали у соціальних мережах сторінки, на яких рекламували свої послуги із доставки автомобілів під замовлення. "З клієнтів брали передоплату, а потім гроші на додаткові непередбачувані витрати, пов’язані з розмитненням машин. Отримавши гроші, організатори "бізнесу" переставали виходити на зв'язок із покупцями", - розповіли у прокуратурі.

Прокурори Київської міської прокуратури спільно з оперативниками кіберполіції Києва та слідчими слідчого управління ГУНП у місті Києві, "Центр" Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова припинили роботу цієї шахрайської схеми.

"У межах міжнародного співробітництва провели 14 обшуків на території України та Молдови за адресами проживання та в автомобілях фігурантів", - ідеться у повідомленні.

"Встановлено, що організував "автобізнес" 36-річний громадянин України, який кілька років проживав на території Республіки Молдова. Наразі встановлено 5 епізодів злочинної діяльності на понад 2 млн гривень", - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали його на території Молдови. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Як вказано, операція проходила у межах спільної слідчої групи, створеної Офісом Генпрокурора і прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Молдови.

В Ужгороді накрили ще один "кол-центр": виманили в іноземців мільйони на схемі з криптою05.08.25, 11:32 • 8208 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини Світу
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова