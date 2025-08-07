14 обысков и задержанный украинец в Молдове: накрыли миллионную схему мошенничества с авто из США

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 2738 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 8830 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 20494 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 42567 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 48358 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97560 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67978 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61491 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47821 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 101718 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
46%
755мм
Популярные новости
Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая6 августа, 23:14 • 13555 просмотра
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы6 августа, 23:42 • 14081 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 14054 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo7 августа, 01:37 • 18219 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам03:09 • 16459 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97560 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 76242 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 101719 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 86616 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 105652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Сергей Лысак
Джо Байден
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Индия
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 100912 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 112507 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 105650 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 118071 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 136226 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136

14 обысков и задержанный украинец в Молдове: накрыли миллионную схему мошенничества с авто из США

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан под предлогом заказа автомобилей из США. Организатор, 36-летний украинец, задержан в Молдове по подозрению в мошенничестве на более чем 2 млн гривен.

14 обысков и задержанный украинец в Молдове: накрыли миллионную схему мошенничества с авто из США

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили мошенническую схему на 2 миллиона гривен по завладению деньгами под предлогом заказа автомобилей из США, сообщили в четверг в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Украинские и молдавские правоохранители разоблачили мошенническую схему по завладению деньгами граждан Украины, которые заказывали автомобили из США", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, организаторы схемы создавали в социальных сетях страницы, на которых рекламировали свои услуги по доставке автомобилей под заказ. "С клиентов брали предоплату, а затем деньги на дополнительные непредвиденные расходы, связанные с растаможкой машин. Получив деньги, организаторы "бизнеса" переставали выходить на связь с покупателями", - рассказали в прокуратуре.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно с оперативниками киберполиции Киева и следователями следственного управления ГУНП в городе Киеве, "Центр" Национального инспектората расследований Республики Молдова прекратили работу этой мошеннической схемы.

"В рамках международного сотрудничества провели 14 обысков на территории Украины и Молдовы по адресам проживания и в автомобилях фигурантов", - говорится в сообщении.

"Установлено, что организовал "автобизнес" 36-летний гражданин Украины, который несколько лет проживал на территории Республики Молдова. Сейчас установлено 5 эпизодов преступной деятельности на более чем 2 млн гривен", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали его на территории Молдовы. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова.

Как указано, операция проходила в рамках совместной следственной группы, созданной Офисом Генпрокурора и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы.

В Ужгороде накрыли еще один "колл-центр": выманили у иностранцев миллионы на схеме с криптой05.08.25, 11:32 • 8178 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Соединённые Штаты
Украина
Молдова