14 обысков и задержанный украинец в Молдове: накрыли миллионную схему мошенничества с авто из США
Киев • УНН
Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан под предлогом заказа автомобилей из США. Организатор, 36-летний украинец, задержан в Молдове по подозрению в мошенничестве на более чем 2 млн гривен.
Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили мошенническую схему на 2 миллиона гривен по завладению деньгами под предлогом заказа автомобилей из США, сообщили в четверг в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"Украинские и молдавские правоохранители разоблачили мошенническую схему по завладению деньгами граждан Украины, которые заказывали автомобили из США", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, организаторы схемы создавали в социальных сетях страницы, на которых рекламировали свои услуги по доставке автомобилей под заказ. "С клиентов брали предоплату, а затем деньги на дополнительные непредвиденные расходы, связанные с растаможкой машин. Получив деньги, организаторы "бизнеса" переставали выходить на связь с покупателями", - рассказали в прокуратуре.
Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно с оперативниками киберполиции Киева и следователями следственного управления ГУНП в городе Киеве, "Центр" Национального инспектората расследований Республики Молдова прекратили работу этой мошеннической схемы.
"В рамках международного сотрудничества провели 14 обысков на территории Украины и Молдовы по адресам проживания и в автомобилях фигурантов", - говорится в сообщении.
"Установлено, что организовал "автобизнес" 36-летний гражданин Украины, который несколько лет проживал на территории Республики Молдова. Сейчас установлено 5 эпизодов преступной деятельности на более чем 2 млн гривен", - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители задержали его на территории Молдовы. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова.
Как указано, операция проходила в рамках совместной следственной группы, созданной Офисом Генпрокурора и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы.
