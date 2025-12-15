133 зі 153 російських дронів знешкоджено, але є влучання у 10 місцях: деталі від ПС ЗСУ

$42.190.08
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 15209 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 24999 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 23227 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 33318 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 37573 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51450 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76550 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51922 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 48587 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою14 грудня, 21:55 • 10497 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 14174 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 11363 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 10091 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 11260 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 57663 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 72159 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 60420 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 69928 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 94408 перегляди
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 12779 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 30409 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 32349 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 37040 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 71622 перегляди
133 зі 153 російських дронів знешкоджено, але є влучання у 10 місцях: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Вночі 15 грудня росія атакувала Україну 153 ударними БпЛА, зокрема близько 90 "шахедами". 133 ворожі дрони знешкоджено, але зафіксовано влучання у 10 локаціях.

133 зі 153 російських дронів знешкоджено, але є влучання у 10 місцях: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі вдарила по Україні 153 дронами, у тому близько 90 "шахедами", 133 знешкоджено, але є влучання у 10 місцях, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 грудня (з 18:00 14 грудня) противник атакував 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Юлія Шрамко

