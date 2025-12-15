133 зі 153 російських дронів знешкоджено, але є влучання у 10 місцях: деталі від ПС ЗСУ
Київ • УНН
Вночі 15 грудня росія атакувала Україну 153 ударними БпЛА, зокрема близько 90 "шахедами". 133 ворожі дрони знешкоджено, але зафіксовано влучання у 10 локаціях.
росія вночі вдарила по Україні 153 дронами, у тому близько 90 "шахедами", 133 знешкоджено, але є влучання у 10 місцях, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 грудня (з 18:00 14 грудня) противник атакував 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
