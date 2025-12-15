133 из 153 российских дронов обезврежены, но есть попадания в 10 местах: детали от ВС ВСУ

россия ночью ударила по Украине 153 дронами, в том числе около 90 "шахедами", 133 обезврежены, но есть попадания в 10 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 декабря (с 18:00 14 декабря) противник атаковал 153-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 90 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 17 ударных БпЛА на 10 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

