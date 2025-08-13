13 серпня Україну охопить 30-градусна спека: прогноз погоди

У середу, 13 серпня синоптики прогнозують в Україні суху сонячну погоду та поступове посилення спеки. Стовпчики термометрів у південних регіонах та на Закарпатті піднімуться до +30 °C, а до кінця тижня спекотні дні охоплять більшість областей. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вдень в більшості областей повітря прогріється до 23-28 градусів.

Лише на півдні Україні та на Закарпатті, де вночі буде тепліше – 14-19 градусів, вдень очікується спекотна погода з температурою 27-32 вище на нуль.

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, день мине без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень на Київщині буде 23-28 за Цельсієм.

У Києві вдень буде 25-27 вище за нуль.

Міжнародний день вовка та Всесвітній день шульги: що ще відзначають 13 серпня