12 серпня, 17:43 • 14142 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 38292 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 32788 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 57279 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 35215 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 38152 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 103954 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97753 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96235 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45357 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Ексклюзиви
13 серпня Україну охопить 30-градусна спека: прогноз погоди

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Синоптики прогнозують суху сонячну погоду та поступове посилення спеки. На півдні та Закарпатті температура підніметься до +30°C, а до кінця тижня спекотні дні охоплять більшість областей.

13 серпня Україну охопить 30-градусна спека: прогноз погоди

У середу, 13 серпня синоптики прогнозують в Україні суху сонячну погоду та поступове посилення спеки. Стовпчики термометрів у південних регіонах та на Закарпатті піднімуться до +30 °C, а до кінця тижня спекотні дні охоплять більшість областей. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вдень в більшості областей повітря прогріється до 23-28 градусів.

Лише на півдні Україні та на Закарпатті, де вночі буде тепліше – 14-19 градусів, вдень очікується спекотна погода з температурою 27-32 вище на нуль. 

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, день мине без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.  

Температура повітря вдень на Київщині буде 23-28 за Цельсієм.

У Києві вдень буде 25-27 вище за нуль. 

Міжнародний день вовка та Всесвітній день шульги: що ще відзначають 13 серпня13.08.25, 04:25 • 490 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Київська область
Україна
Київ