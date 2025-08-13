13 августа Украину охватит 30-градусная жара: прогноз погоды

В среду, 13 августа, синоптики прогнозируют в Украине сухую солнечную погоду и постепенное усиление жары. Столбики термометров в южных регионах и на Закарпатье поднимутся до +30 °C, а к концу недели жаркие дни охватят большинство областей. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня днем в большинстве областей воздух прогреется до 23-28 градусов.

Только на юге Украины и на Закарпатье, где ночью будет теплее – 14-19 градусов, днем ожидается жаркая погода с температурой 27-32 выше нуля.

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на Киевщине будет 23-28 по Цельсию.

В Киеве днем будет 25-27 выше нуля.

