Международный день волка и Всемирный день левшей: что еще отмечают 13 августа

Сегодня, 13 августа, Международный день волка и Всемирный день левшей. Также христиане празднуют Преображение Господне, пишет УНН.

Международный день волка

Это день, призванный почтить роль волков в природе и развеять мифы о "страшном хищнике" и обратить внимание на современные вызовы сохранения этого необычайного вида. В сказках этот зверь обычно изображен как злодей. В природе волк является врачом дикой природы. Волки занимают важную роль в экосистемах, контролируют популяции копытных, снижают распространение болезней и даже способствуют восстановлению ландшафтов.

Всемирный день левшей

Левша – это человек, который вместо правой руки активно использует левую. Именно такие люди инициировали внедрение этого праздника, чтобы привлечь внимание других людей к своей особенности. Еще одна цель праздника – побудить производителей товаров создавать товары, которые были бы удобны в использовании для левшей.

Вино и лето: что купить в ЭКО МАРКЕТ и с чем пить главный напиток теплого сезона

Всемирный день каллиграфии

Каллиграфия – это искусство в письменной форме. Сегодня она используется во многих дизайнерских концепциях для рекламы и продвижения, в том числе благодаря передовым современным технологиям. Однако каллиграфия также имела огромную историю, которая повлияла на многие культуры во всем мире.

Отдание праздника Преображения Господня

Задачей этого праздника является возвеличивание славного события Преображения из жизни Иисуса Христа, которое некоторые учителя Церкви называют вторым Богоявлением. Важность события видна из того, что его записали целых три евангелиста: Матфей, Марк и Лука.

Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией