$41.450.06
48.200.00
ukenru
12 августа, 17:43 • 13133 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 36453 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 31965 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 55741 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 34713 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 37990 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 103382 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 97698 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96196 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 45305 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Международный день волка и Всемирный день левшей: что еще отмечают 13 августа

Киев • УНН

 • 176 просмотра

13 августа мир отмечает Международный день волка, Всемирный день левшей и Всемирный день каллиграфии. Христиане празднуют Преображение Господне, вспоминая важное событие из жизни Иисуса Христа.

Международный день волка и Всемирный день левшей: что еще отмечают 13 августа

Сегодня, 13 августа, Международный день волка и Всемирный день левшей. Также христиане празднуют Преображение Господне, пишет УНН.

Международный день волка

Это день, призванный почтить роль волков в природе и развеять мифы о "страшном хищнике" и обратить внимание на современные вызовы сохранения этого необычайного вида. В сказках этот зверь обычно изображен как злодей. В природе волк является врачом дикой природы. Волки занимают важную роль в экосистемах, контролируют популяции копытных, снижают распространение болезней и даже способствуют восстановлению ландшафтов.

Всемирный день левшей

Левша – это человек, который вместо правой руки активно использует левую. Именно такие люди инициировали внедрение этого праздника, чтобы привлечь внимание других людей к своей особенности. Еще одна цель праздника – побудить производителей товаров создавать товары, которые были бы удобны в использовании для левшей.

Вино и лето: что купить в ЭКО МАРКЕТ и с чем пить главный напиток теплого сезона30.07.25, 10:00 • 10723 просмотра

Всемирный день каллиграфии

Каллиграфия – это искусство в письменной форме. Сегодня она используется во многих дизайнерских концепциях для рекламы и продвижения, в том числе благодаря передовым современным технологиям. Однако каллиграфия также имела огромную историю, которая повлияла на многие культуры во всем мире.

Отдание праздника Преображения Господня

Задачей этого праздника является возвеличивание славного события Преображения из жизни Иисуса Христа, которое некоторые учителя Церкви называют вторым Богоявлением. Важность события видна из того, что его записали целых три евангелиста: Матфей, Марк и Лука.

Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05.08.25, 07:35 • 144509 просмотров

Павел Зинченко

Общество