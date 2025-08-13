$41.450.06
12 серпня, 17:43 • 12651 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 35560 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 31551 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 54989 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 34401 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 37881 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 103092 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97644 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96158 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45252 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Міжнародний день вовка та Всесвітній день шульги: що ще відзначають 13 серпня

Київ • УНН

 • 6 перегляди

13 серпня світ відзначає Міжнародний день вовка, Всесвітній день шульги та Всесвітній день каліграфії. Християни святкують Преображення Господнього, згадуючи важливу подію з життя Ісуса Христа.

Міжнародний день вовка та Всесвітній день шульги: що ще відзначають 13 серпня

Сьогодні, 13 серпня, Міжнародний день вовка та Всесвітній день шульги. Також християни святкують Преображення Господнього, пише УНН.

Міжнародний день вовка

Це день, покликаний вшанувати роль вовків у природі та розвіяти міфи про "страшного хижака" й звернути увагу на сучасні виклики збереження цього надзвичайного виду. У казках цей звір зазвичай зображений, як лиходій. У природі вовк є лікарем дикої природи. Вовки займають важливу роль в екосистемах, контролюють популяції копитних, знижують поширення хвороб і навіть сприяють відновленню ландшафтів.

Всесвітній день шульги

Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву. Саме такі люди ініціювали впровадження цього свята, щоб привернути увагу інших людей до своєї особливості. Ще одна мета свята – спонукати виробників товарів створювати товари, які б були зручними у використанні для шульг.

Вино і літо: що купити в ЕКО МАРКЕТ та з чим пити головний напій теплого сезону30.07.25, 10:00 • 10723 перегляди

Всесвітній день каліграфії

Каліграфія – це мистецтво в письмовій формі. Сьогодні вона використовується в багатьох дизайнерських концепціях для реклами та просування, в тому числі завдяки передовим сучасним технологіям. Однак каліграфія також мала величезну історію, яка вплинула на багато культур у всьому світі.

Віддання свята Преображення Господнього

Завданням цього свята є звеличування славної події Преображення з життя Ісуса Христа, яке деякі вчителі Церкви називають другим Богоявленням. Важливість події видно з того, що її записали аж три євангелисти: Матей, Марко й Лука.

Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією05.08.25, 07:35 • 144509 переглядiв

Павло Зінченко

