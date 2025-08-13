Міжнародний день вовка та Всесвітній день шульги: що ще відзначають 13 серпня

Сьогодні, 13 серпня, Міжнародний день вовка та Всесвітній день шульги. Також християни святкують Преображення Господнього, пише УНН.

Міжнародний день вовка

Це день, покликаний вшанувати роль вовків у природі та розвіяти міфи про "страшного хижака" й звернути увагу на сучасні виклики збереження цього надзвичайного виду. У казках цей звір зазвичай зображений, як лиходій. У природі вовк є лікарем дикої природи. Вовки займають важливу роль в екосистемах, контролюють популяції копитних, знижують поширення хвороб і навіть сприяють відновленню ландшафтів.

Всесвітній день шульги

Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву. Саме такі люди ініціювали впровадження цього свята, щоб привернути увагу інших людей до своєї особливості. Ще одна мета свята – спонукати виробників товарів створювати товари, які б були зручними у використанні для шульг.

Вино і літо: що купити в ЕКО МАРКЕТ та з чим пити головний напій теплого сезону

Всесвітній день каліграфії

Каліграфія – це мистецтво в письмовій формі. Сьогодні вона використовується в багатьох дизайнерських концепціях для реклами та просування, в тому числі завдяки передовим сучасним технологіям. Однак каліграфія також мала величезну історію, яка вплинула на багато культур у всьому світі.

Віддання свята Преображення Господнього

Завданням цього свята є звеличування славної події Преображення з життя Ісуса Христа, яке деякі вчителі Церкви називають другим Богоявленням. Важливість події видно з того, що її записали аж три євангелисти: Матей, Марко й Лука.

Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією