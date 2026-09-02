1127 людей загинули після повені в Непалі, досі розшукують 56 українців

У Непалі досі розшукують 56 зниклих українців після повені та зсувів, що обрушилися на регіон. Про це УНН повідомляє з посиланням на оновлені на 14:00 2 вересня дані МЗС України.

Що відомо про зниклих у Непалі українців

Кількість громадян України, які розшукуються в зоні стихійного лиха, залишається без змін: 56 осіб. Станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих - повідомили в МЗС України.

Де ведуть пошуки

Як вказано, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

"На китайському боці наземний маршрут уже доведено до зони головного удару Гірунгського пункту і рятувальні групи тепер можуть заходити туди суходолом, хоча для важкої техніки дороги ще немає внаслідок замулення території", - повідомили у МЗС.

Також зазначається, що обладнання і забезпечення для рятувальників продовжують завозити повітрям за допомогою дронів.

На окремих об'єктах уже працюють непальські військові та іноземні спеціалізовані команди.

"Зокрема, індійська технічна команда разом із непальськими військовими працює на об'єктах Chilime та Langtang; на Langtang рятувальники просунулися приблизно на 185 метрів углиб тунелю", - зазначили у МЗС.\

У чому особливість рятувальної операції

"Поточний етап операції характеризується переходом від первинного пошуку та доступу до найбільш постраждалої території до розширеного наземного та глибокого пошуку", - вказали у МЗС.

Які дії МЗС

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв'язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу, а також командами безпосередньо на місці для сприяння рятувально-пошуковим операціям, повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Справа на особливому контролі, наголосили у МЗС.

Скільки людей загинуло через повені у Непалі

За тиждень після повеней, як пише Reuters, кількість загиблих у Непалі на 2 вересня зросла до 1127, а кількість зниклих безвісти – до 4850.