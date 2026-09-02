1127 человек погибли после наводнения в Непале, 56 украинцев до сих пор разыскивают
Киев • УНН
МИД сообщает, что 56 украинцев в зоне стихийного бедствия до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В Непале по-прежнему разыскивают 56 пропавших без вести украинцев после наводнения и оползней, обрушившихся на регион. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновлённые по состоянию на 14:00 2 сентября данные МИД Украины.
Что известно о пропавших в Непале украинцах
Количество граждан Украины, которых разыскивают в зоне стихийного бедствия, остаётся неизменным: 56 человек. По состоянию на сейчас граждан Украины нет в списках погибших или пострадавших
Где ведутся поиски
Как указано, поисково-спасательные работы продолжаются.
"На китайской стороне наземный маршрут уже доведён до зоны основного удара Гирунгского пункта, и спасательные группы теперь могут заходить туда по суше, хотя для тяжёлой техники дороги пока нет из-за заиления территории", - сообщили в МИД.
Также отмечается, что оборудование и снабжение для спасателей продолжают доставлять по воздуху с помощью дронов.
На отдельных объектах уже работают непальские военные и иностранные специализированные команды.
"В частности, индийская техническая команда вместе с непальскими военными работает на объектах Chilime и Langtang; в Langtang спасатели продвинулись примерно на 185 метров вглубь туннеля", - отметили в МИД.\
В чём особенность спасательной операции
"Текущий этап операции характеризуется переходом от первоначального поиска и доступа к наиболее пострадавшей территории к расширенному наземному и глубокому поиску", - указали в МИД.
Какие действия предпринимает МИД
МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации, поддерживать постоянную связь с родственниками украинцев, пропавших в зоне бедствия, тесно взаимодействовать с органами власти Китая, Индии, Непала, а также с командами непосредственно на месте для содействия спасательным и поисковым операциям, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Дело находится на особом контроле, подчеркнули в МИД.
Сколько людей погибло из-за наводнений в Непале
Через неделю после наводнений, как пишет Reuters, количество погибших в Непале по состоянию на 2 сентября возросло до 1127, а количество пропавших без вести — до 4850.