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1127 человек погибли после наводнения в Непале, 56 украинцев до сих пор разыскивают

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

МИД сообщает, что 56 украинцев в зоне стихийного бедствия до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

1127 человек погибли после наводнения в Непале, 56 украинцев до сих пор разыскивают

В Непале по-прежнему разыскивают 56 пропавших без вести украинцев после наводнения и оползней, обрушившихся на регион. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновлённые по состоянию на 14:00 2 сентября данные МИД Украины.

Что известно о пропавших в Непале украинцах

Количество граждан Украины, которых разыскивают в зоне стихийного бедствия, остаётся неизменным: 56 человек. По состоянию на сейчас граждан Украины нет в списках погибших или пострадавших

- сообщили в МИД Украины.

Где ведутся поиски

Как указано, поисково-спасательные работы продолжаются.

"На китайской стороне наземный маршрут уже доведён до зоны основного удара Гирунгского пункта, и спасательные группы теперь могут заходить туда по суше, хотя для тяжёлой техники дороги пока нет из-за заиления территории", - сообщили в МИД.

Также отмечается, что оборудование и снабжение для спасателей продолжают доставлять по воздуху с помощью дронов.

На отдельных объектах уже работают непальские военные и иностранные специализированные команды.

"В частности, индийская техническая команда вместе с непальскими военными работает на объектах Chilime и Langtang; в Langtang спасатели продвинулись примерно на 185 метров вглубь туннеля", - отметили в МИД.\

В чём особенность спасательной операции

"Текущий этап операции характеризуется переходом от первоначального поиска и доступа к наиболее пострадавшей территории к расширенному наземному и глубокому поиску", - указали в МИД.

Какие действия предпринимает МИД

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации, поддерживать постоянную связь с родственниками украинцев, пропавших в зоне бедствия, тесно взаимодействовать с органами власти Китая, Индии, Непала, а также с командами непосредственно на месте для содействия спасательным и поисковым операциям, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Дело находится на особом контроле, подчеркнули в МИД.

Сколько людей погибло из-за наводнений в Непале

Через неделю после наводнений, как пишет Reuters, количество погибших в Непале по состоянию на 2 сентября возросло до 1127, а количество пропавших без вести — до 4850.

Юлия Шрамко

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