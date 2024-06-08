Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится

Вчера началась работа нового батальона патрульной полиции, предназначенного для обслуживания Хмельницкого района Винницкой области. Теперь патрулирование всего района осуществляется этим подразделением. об этом сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.

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Вновь сформированный батальон состоит из 141 полицейского, в том числе 23 комбатанта. Они будут обеспечивать общественную безопасность и порядок, особенно в отдаленных от центра района общинах, расширяя доступность полицейских услуг не только в городских, но и в сельских районах. Батальон будет оперативно реагировать на обращения граждан и оказывать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается.

Я хочу вас всех поздравить с выдающимся днем для региона-с созданием батальона патрульной полиции, который будет обслуживать весь район. мы стоим щитом не только на фронте, но и на условно мирных территориях обратился к патрульным заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

На церемонии запуска нового батальона патрульной полиции Евгений Жуков, начальник Департамента патрульной полиции, подчеркнул важность объединения усилий для защиты граждан.

Джошуа Тембладор, руководитель отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине, также выступил с поздравлением: "это значительный шаг вперед, ведь полиция в Украине играет ключевую роль, как на передовой, так и по всей стране. Хочу засвидетельствовать поддержку и заверить вас, что США и Посольство США будут стоять рядом с вами вплоть до победы".

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