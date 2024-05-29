Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

На Киевщине патрульные спасли парня от самоубийства. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.

Детали

27 мая в патрульную полицию Украины поступил вызов о 17-летнем юноше в Белой Церкви, который намеревался покончить с жизнью.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, установили контакт с парнем и начали его успокаивать. После этого патрульные смогли отвлечь юношу от опасного шага.

Через несколько минут полицейские схватили парня за руки и отвели в безопасное место. На место происшествия были вызваны сотрудники ювенальной превенции и медики, которые оказали необходимую помощь и госпитализировали юношу.

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