Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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belaya-tserkovБелая Церковь
kievКиев
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  107617 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  108120 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  109538 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  106008 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  73733 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  74599 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  93969 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109613 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
27 мая 2024, 15:24  •  171622 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107358 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

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В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

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27 мая 2024, 15:24  •  171622 просмотра
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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  175877 просмотра
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27 мая 2024, 06:59  •  171710 просмотра

Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Патрульная полиция Киевской области спасла 17-летнего парня от попытки самоубийства в Белой Церкви, установив с ним контакт, успокоив и отведя в безопасное место для оказания медицинской помощи.

Общество •   •  2040 просмотра
Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Игра Hamster Kombat, которая требует кликов, чтобы заработать монеты, может быть опасной для украинцев из-за российского домена и потенциального сбора данных российскими компаниями.

Технологии •   •  2691 просмотра
Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали вражеские беспилотники в северной части Ровенской области.

Война •   •  3703 просмотра
Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Состоялся круглый стол с участием омбудсменов Румынии и Украины, где обсуждалось создание комиссии по вопросам прав национальных меньшинств, равных прав граждан и языковой политики.

Общество •   •  3801 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о вражеских БпЛА в центральной и западной частях Житомирской области.

Война •   •  6842 просмотра
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

Вражеские войска продвинулись вперед вблизи Уманского и в Старомайорском.

Война •   •  7181 просмотра
DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

28 мая террористическая страна осуществила ракетный обстрел припортовой инфраструктуры Одессы.

Война •   •  7861 просмотра
рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

российские управляемые авиабомбы были запущены в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о запуске вражеских управляемых авиабомб в Харьковской области.

Война •   •  7989 просмотра
российские управляемые авиабомбы были запущены в Харьковской области

Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеский БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей с курсом северо-западный.

Война •   •  7836 просмотра
Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей

За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины

За минувшие сутки силы противника нанесли 3 ракетных и 38 авиационных ударов, 2849 раз открывали огонь по украинским позициям и вели интенсивные боевые действия на многих направлениях, не достигнув значительных территориальных приобретений.

Война •   •  8424 просмотра
За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины