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Біла Церква: патрульні врятували 17-річного хлопця від самогубства

Біла Церква: патрульні врятували 17-річного хлопця від самогубства

Київ • УНН

 • 29029 перегляди

Патрульна поліція Київської області врятувала 17-річного хлопця від спроби самогубства в Білій Церкві, встановивши з ним контакт, заспокоївши та відвівши в безпечне місце для надання медичної допомоги.

На Київщині патрульні врятували хлопця від самогубства. Про це повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.

Деталі

27 травня до патрульної поліції України надійшов виклик про 17-річного юнака в Білій Церкві, який мав намір покінчити з життям.

Поліцейські оперативно прибули на місце події, встановили контакт з хлопцем і почали його заспокоювати. Після цього патрульні змогли відвернути юнака від небезпечного кроку.

Через кілька хвилин поліцейські схопили хлопця за руки та відвели в безпечне місце. На місце події були викликані працівники ювенальної превенції та медики, які надали необхідну допомогу та госпіталізували юнака.

На Волині чоловік хотів скоїти самогубство, стрибнувши з верхівки труби котельні 23.04.24, 13:19 • 17257 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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