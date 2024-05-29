Біла Церква: патрульні врятували 17-річного хлопця від самогубства
Київ • УНН
Патрульна поліція Київської області врятувала 17-річного хлопця від спроби самогубства в Білій Церкві, встановивши з ним контакт, заспокоївши та відвівши в безпечне місце для надання медичної допомоги.
На Київщині патрульні врятували хлопця від самогубства. Про це повідомляє Патрульна поліція України, передає УНН.
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27 травня до патрульної поліції України надійшов виклик про 17-річного юнака в Білій Церкві, який мав намір покінчити з життям.
Поліцейські оперативно прибули на місце події, встановили контакт з хлопцем і почали його заспокоювати. Після цього патрульні змогли відвернути юнака від небезпечного кроку.
Через кілька хвилин поліцейські схопили хлопця за руки та відвели в безпечне місце. На місце події були викликані працівники ювенальної превенції та медики, які надали необхідну допомогу та госпіталізували юнака.
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